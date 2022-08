Tarifas de servicios públicos, ¿cuáles serán sus valores en el plan de ajuste y ahorro?

El anuncio del súper Ministro de Economía respecto a los valores en las tarifas de luz, gas y agua solo tiene un marco discursivo de un plan correcto, positivo, pero atravesado por la improvisación. El martes se dará a conocer la letra grande y chica, es decir, la reglamentación imprescindible. Massa había indicado que «entre los más de 9 millones que sí pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro por consumo«, y detalló que «en luz se subsidiará hasta 400 kilowatts, en materia de gas la quita seguirá la misma lógica y en agua la aplicación de la quita por segmentación se iniciará en septiembre».

Los más de 4 millones de usuarios /as que no completaron la declaración jurada, ¿efectivamente son personas que no necesitan el subsidio o en ese gran universo hay quienes no supieron o no pudieron realizar el papeleo virtual?

¿Los 400 kilowatts serán por consumo mensual o bimestral? Quienes ingresen en el esquema de subsidio, ¿lo sostendrán si consumen 401 kilowatts o desde ese rango deberán abonar la tarifa plena?

Desde la certidumbre posible y los interrogantes planteados, el Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Ricardo Vago, analiza el nuevo modelo que viene cargado de improvisación: