Técnica N° 2: Ayer explotó una estufa en horario de clases y hoy siguen las clases casi con normalidad

Falta de mantenimiento y desidia, dos elementos que combinados resultan peligrosos. El plan térmico supone intervención previa y básica: prueba de hermeticidad.

Ayer por la tarde cuando un TRABAJADOR AUXILIAR intenta encender la estufa en un aula de la Escuela Secundaria Técnica N° 2 se produce la «explosión» o definida por el equipo directivo como DESPERFECTO, sin daños materiales ni humanos.

Tamaña situación tuvo un abordaje de baja intensidad. Los /as alumnos /as del aula 24, que concurren a 4° 9° y 5° 6° hoy no podrán asistir a clases. El resto de la matrícula seguirá cursando con NORMALIDAD.