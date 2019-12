0 shares







«Básicamente no se cumple con la ley de Pacto Fiscal», concepto de la nueva administración local para avanzar con una reestructuración en la Planta de Personal que dejó Walter Festa, que en los últimos meses y con tres decretos abrió el Municipio a más nombramientos, recategorizaciones y pases a planta.

La herramienta, concreta, en vigencia, fue creada por el gobierno de María Eugenia Vidal para sanear las cuentas de los Municipios que adherían. En tiempos de color amarillo del otro lado se lo llamó AJUSTE. A modo de pregunta, ¿si Festa desconocía el Pacto y otorgaba el 15 por ciento de recomposición salarial para los meses de octubre y noviembre era ilegal? El ex intendente, ¿nunca evaluó que incrementar la planta también era una violación al Pacto Fiscal que él firmó?

Esta mañana y en conferencia de prensa el Dr. Fabián Merino, Subsecretario de Legal y Técnica (miembro con funciones en el Colegio de Abogados de Moreno), sostuvo los criterios que explican y justifican, según la interpretación del gobierno, una medida legal, ética y política que busca recuperar los valores que merecen los trabajadores /as municipales: » «Básicamente no se cumple con la ley de Pacto Fiscal que es la que nos dicen que en los últimos seis meses de mandato no se pueden hacer nombramientos, reencasillamientos, pases a planta, no se puede modificar todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, más teniendo en cuenta los graves problemas que tiene este Municipio y que se arrastra desde hace muchos años, es un Municipio que podemos decir QUEBRADO, con muchos problemas para poder pagar los sueldos. Lo que determinó la Intendenta es declarar nulos TRES DECRETOS que han causado algo de revuelo con algo que no tiene nada que ver desde nuestra óptica ya que la idea de nuestra conducción no es sacarle derechos a quienes trabajan sino el de jerarquizar al empleado municipal que hace muchos años está trabajando».

En la presentación y antes de las preguntas, el Dr. Merino afirmó: «Se pasó a planta a personal político superior y está mezclado en los tres decretos con personal que fue reencasillado. Se pasó de planta Temporaria a Permanente, en condiciones que en principio estarían bien, pero no nos queda otra opción que declarar la nulidad de los tres decretos. Al personal político se le da de baja, son unos 200 casos. Me refiero a Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Directores y Jefe de Departamento, que vinieron con la conducción política anterior y nosotros creemos que ellos se tienen que ir con la conducción política que estaba. Ellos no son empleados porque no están convencionados, están fuera de la ley de empleo público municipal y fueron incorporados a la planta. Primero es una falla ética terrible, que es lo mismo que no respetó Marcos Peña pero el gobierno de Alberto los está dando de baja».

Un segundo bastión de la avanzada para reestructurar la planta, en la declaración del Subsecretario de Legal y Técnica, permite registrar que el número final podría ascender a 900 personas: «No queda otra que dictar la nulidad de los tres decretos en forma general y aclaro que vamos a sacar de la planta a estos casi 200 funcionarios y todo el resto quedará en la situación que tienen porque creemos que la mayoría cumplen con las condiciones y se respetarán sus derechos. Los que trabajan seguirán haciéndolo, al igual que los que estén bien incorporados y de esta forma le llevamos tranquilidad a los empleados de carrera. Si eventualmente hay un error, porque son muchísimas personas, se corregirá. La otra cuestión pasa por aquellos que fueron nombrados este año, por lo que nos comentan de Personal llegamos a un cálculo de 700 nombramientos. Creemos que es injusto con todos los empleados municipales que desde hace años vienen peleando por una categoría, por las 40 horas. Hemos hablado con todas las Secretarías y nos informan que en muchos de esos 700 están superpuestos con empleados que ya estaban cumpliendo la misma función. A esas personas que seguramente llegaron a último momento por una cuestión política no se les va a renovar el contrato a partir de enero».

Siendo usted abogado, ¿es lo mismo decir irregular que ilegal? Sobre el Tribunal de Cuentas, históricamente se vulneran las normas y leyes y luego el organismo aplica cargos.

Para nosotros es ilegal desde el momento que se incumple una ley, que es la ley que estoy diciendo (Pacto Fiscal)

Si es así, ¿el paso siguiente es penal?

No, no, se dan de baja y luego habrá que ver que cuestiona el Tribunal de Cuentas pero eso ya no nos concierne a nosotros.

La razón de la pregunta es que el pasado mes de octubre hubo una reunión paritaria y se firmó un acta, que entiendo lo conoce, donde el intendente Festa acordó otorgar una recomposición salarial sujeta a la aprobación del Tribunal de Cuentas basándose en el artículo 6 bis del Pacto de Responsabilidad Fiscal. Luego los gremios sostuvieron que en ese artículo están las excepcionalidades, desastre natural o una crisis donde ahí aparecía el salario. Quiero saber el encuadre que ustedes tienen sobre este Pacto Fiscal, mil veces cuestionado porque era de la gobernadora Vidal, pero ahora esa herramienta funciona

Se ha decidido respetar eso que fue firmado. Esta nueva conducción cree que es algo irracional incorporar o hacer mejoras cuando te estás yendo, incluso lo digo más allá del Pacto Fiscal, porque te cuesta pagar los salarios, tenés déficit en los servicios, por lo que plantear en el último año casi 700 incorporaciones no le vamos sentido incluso porque ya están los funcionarios de carrera. Ese es nuestro razonamiento, para qué ahondar la quiebra que ya tiene el Municipio…

¿Entonces el Municipio está quebrado?

Y diría que sí, porque si no podés pagar los salarios, si te retrasás un montón, que no es el término técnico, y aún así incorporás 700 personas. Luego está el tema del personal político, yo hablé con muchos empleados municipales y lo entienden como una agresión que personal político se pase a planta permanente…

Hay casos que son jerárquicos en el último tiempo pero que trabajan en el Municipio desde hace quince años

En esos casos puede ser lo que dije antes, si hubo un érror se va a enmendar pero hasta ahora no lo hemos visto

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales señaló que el pase a disponibilidad es ilegal. Al ser usted un técnico, ¿qué responde?

Nuestra idea no era hablar de esos temas, yo me refiero puntualmente con la nulidad de los decretos

Por eso, Cosme sostiene que el pase a disponibilidad es ilegal porque no se encuadra en el convenio colectivo de trabajo que está vigente desde el 23 de diciembre de 2015

Es que en muchos casos no es un paso en disponibilidad se les da la baja directamente…

Los que ingresaron en 2019

Eso por un lado…

Que son 400, es lo que dijo usted

Claro, a esos no se les renueva el contrato, y en el caso del personal político se les va a dar de baja. No hay pase a disponibilidad de lo que yo estoy hablando, puede haber otros casos pero yo lo desconozco. Yo me voy a ceñir a lo que vinimos a hablar, hasta el 31 de diciembre no se les renueva el contrato, ahí no hay ninguna disponibilidad, y al personal político que está incluido en los decretos se les da el cese.

Técnicamente, los 400 empleados que ingresaron en 2019 y los 200 funcionarios jerárquicos, que coincido con usted que éticamente debieron irse con el anterior gobierno, sucede que hace muchos años que la ética no aparece en muchas cuestiones, incluso usted en su alocución dijo que es una crisis que viene desde hace muchos años. Le pregunto, ¿técnicamente no son personas despedidas?

Para nosotros no porque eran contratos temporarios….

Pero cumplían un trabajo, no eran ñoquis porque eso lo pregunté. Con las razones legales que esgrimen ustedes, ¿no son despedidos?

Para nosotros no, no se les renueva el contrato en realidad…

Se quedan sin función

No, no es que no se quedan sin función, no tienen más el contrato que era hasta el 31 de diciembre…

Bueno, si no se les renueva el contrato es que dejan de cumplir la función y eso significa que se quedan sin trabajo

No se les renueva el trabajo en realidad porque para esa función están los empleados municipales de carrera que hace un montón de años están trabajando y la idea es jerarquizar esos empleados que están.

Además de los cargos jerárquicos y políticos se habló de ñoquis, personas que aparecieron en el último tiempo…

Hay, sí, hay informado de varias Secretarías que hay empleados que figuran formalmente pero que no les conoce en los lugares de trabajo…

Y eso está dentro de los 400 empleados

Sí, sí, ha pasado de un caso que la notificación debía hacerse en Trenque Lauquen, ese muchacho nunca trabajó.

¿Qué cantidad de empleados tiene la Municipalidad de Moreno?

Con los institutos (IDUAR e IMDEL), unas 5500 personas, pero con los exlcuidos estará en 5000.

¿En ese número también están los contratos de locación?

Así es.

Si son 600 los que quedan excluidos la planta queda en 4900

Bueno, hay que ver los números finos porque algunos casos se están revisando, pero más o menos andará en esa plantilla.