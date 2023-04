«Temo por la vida de toda mi familia»

Cuando la palabra pierde lugar, la mediación es una quimera. Los conflictos guardan copias, no son exclusivos de este tiempo, pero hoy la fuerza gana, todos /as pierden.

No puede llevar a sus hijos /as a la escuela. Desde el 28 de marzo, donde intentó que una niña no golpee a su hija, en presencia de adultos que alentaron el ataque, según su palabra que fue ratificada en la Fiscalía N° 5, Regina vive entre sus muros y paredes. Su frontera es limitada, solo espera una perimetral y botón antipánico.

Historia real de nuestro Conurbano profundo… a metros de la gran autopista del Oeste: