“Tenemos barrios de 30 manzanas con 50 casos de cáncer”

Por Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier / La Retaguardia.– Lo dijo la periodista Anabel Pomar, integrante del colectivo Exaltación Salud, en su paso por el programa Estás Muteadx. Allí habló acerca del uso de agrotóxicos en Argentina y puntualmente en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. Pomar también se refirió a la detención que sufrió el 11 de enero junto a otros integrantes del colectivo, cuando se manifestaron en un evento en donde participaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El pueblo de Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, se organiza hace años contra las fumigaciones. Las familias denuncian casos de cáncer a causa de esos agrotóxicos. El pasado 11 de enero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó Los Cardales en el marco de la inauguración de un centro de salud. Allí, tres integrantes del colectivo Exaltación Salud se acercaron a manifestarse pacíficamente, con una bandera que decía: “Basta de cáncer, paren de fumigarnos”. La reacción fue inmediata. Represión y detención ilegal de las tres personas que llevaban bandera. “Ese es el mensaje que queremos que circule, el que no querían ver. Venían a inaugurar un Centro Modular de Salud y lo hicieron extensivo a toda la comunidad. Nos parecía pertinente que si iban a inaugurar un centro de salud, iban a hablar de salud en un pueblo fumigado, tenían que ver nuestro reclamo. Éramos tres compañeros solamente. Dos para sostener la bandera y uno para sacar fotos y filmar. No queríamos interrumpir el acto ni entrar a los gritos o insultando. Estábamos rodeados por muchos policías de civil. Cuando intentamos desplegar la bandera se nos vinieron encima con mucha violencia a arrancar la bandera. Estamos en democracia, es nuestro derecho el de manifestarnos. Ellos no lo entendieron así”, contó la periodista Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud y una de las personas detenidas.

Alberto Fernández, en su discurso en la inauguración, habló acerca de los valores, del respeto y de que hay que gritar. Todo esto, en referencia a lo que había sucedido con las personas que se manifestaron. “Pero los gritos fueron provocados por el accionar de seguridad. Vimos que a nuestro compañero que estaba filmando lo golpearon y le querían sacar el celular. Empezamos a retirarnos y vemos que se acercan más policías, móviles de la Bonaerense. Nos detuvieron. Apareció el periodista Sebastián Vargas de FM Los Cardales que, en vez de quedarse en el acto, como hicieron todos los otros periodistas, se acercó a ver qué pasaba con nosotros. Le pegaron, le sacaron el celular. Y nos dijeron que tenían orden de Presidencia de detenernos. Cuando les preguntamos por qué nos arrestaban nos contestaron: ‘Los motivos los vemos después’”, relató Anabel.

Tres horas después de la represión, contó Pomar, apareció el fiscal Juan Manuel Esperante con un acta donde imputaba por “resistencia a la autoridad” a quienes se manifestaron. El mismo fiscal fue denunciado por Exaltación Salud hace más de un año y medio por encajonar las denuncias de pulverizaciones ilegales con agrotóxicos. Esperante, desde hace cuatro años, sigue sin investigar a quien fumigó una escuela de Parada Robles el 11 de marzo de 2019.

Los vecinos y vecinas consiguieron una cautelar que aleja los venenos de manera terrestre a mil metros. Cuando esa cautelar se viola, Exaltación Salud realiza las denuncias penales correspondientes. “El intendente Diego Nanni, perteneciente al Frente de Todos, se constituyó ante la Justicia para intentar voltear esa cautelar. También lo hizo la Sociedad Rural local. Desde ya que los mil metros no evitan que los venenos lleguen al agua, al aire. De todas maneras, es mejor mil que nada, y es lo que ordena la Justicia, les guste o no. La Justicia volvió a darnos la razón el último 27 de diciembre, de que no hay condiciones para vivir en ambientes saludables y de gozar del derecho a la salud, dos derechos consagrados por la Constitución. En Exaltación no existen. Tenemos que juntar plata, hacer rifas para ayudar a solventar tratamientos oncológicos, de leucemia. Cosas tristísimas”, comentó la periodista.

Exaltación Salud hace diez años que presenta evidencia de los daños que hacen los agrotóxicos y exigen que se cumplan los derechos de la población del lugar. El Municipio cuenta con más de 60 mil hectáreas y, más de la mitad, según señaló Anabel, están llenas de plaguicidas y transgénicos. “Tenemos barrios de 30 manzanas con 50 casos de cáncer. Agrotóxicos en el agua, en los suelos. Agrotóxicos dentro de nuestros vecinos y vecinas. Estamos en una situación de emergencia socioambiental como el resto de los pueblos fumigados en toda la Argentina. Y no hay grieta político partidaria en esto. Hace 40 años que se profundiza la problemática. La política no está dando respuestas a lo que le pasa a la gente”, dijo la integrante de Exaltación Salud.

La periodista se refirió a la flamante incorporación de Antonio Aracre, ex CEO de la semillera Syngenta, como jefe de asesores de Alberto Fernández: “Syngenta es la corporación más grande de agrotóxicos del mundo. Políticamente, están gestionando para ese modelo. Lo hacen en el nombre de los dólares, del progreso. Lo que nosotros decimos ante esto es clarísimo: la vida no se negocia, no tiene precio. No hay ninguna actividad productiva que pueda estar por sobre la salud y los bienes naturales comunes. Ante eso, solo queda seguir exigiendo que este modelo no continúe, la prohibición total de plaguicidas altamente peligrosos. Lo único que queda es seguir movilizándose. Porque acá se nos va la vida”, planteó

Exaltación Salud puso en agenda la problemática en el territorio. Dos vecinas, Patricia Benitez y Karina Miqueo, del barrio San José de Tala, en Los Cardales, tenían un campo cerca de su casa. Un día, comenzaron a sentir olores extraños y vieron que sus mascotas se enfermaban. Empezaron a leer y a enterarse de lo que pasaba y se dieron cuenta de que lo que estaban tirando ahí eran agrotóxicos. “Fue maravilloso que dos personas de la sociedad se acercaran al Municipio y empezaran a denunciar. Lo que busca Exaltación Salud es que se consigan mejoras concretas y extensivas para todo el Municipio. Hacemos charlas con los vecinos y vecinas para seguir concientizando y divulgando. Este es el país más pulverizado del mundo, tenemos ese triste récord. Se utilizan 139 plaguicidas altamente peligrosos, prohibidos en muchos lugares del mundo. Sin embargo, no hay una ley nacional sobre la aplicación. Se les cree ciegamente a las empresas. En la Provincia hay una ley obsoleta, que tiene más de 30 años y es absolutamente permisiva. Estas dos vecinas lo que propusieron es que se haga una ordenanza. Avanzaron con eso, juntaron firmas, y en 2012 salió la primera ordenanza, que sigue vigente. La escribió la Sociedad Rural, no tomaron el modelo de los vecinos. Estuvo siete años sin reglamentar. Y la mayoría de los políticos del Municipio votó en contra. De todos los partidos. Fuimos a la Justicia y conseguimos esa cautelar judicial de protección de mil metros terrestres y también una ordenanza de prohibición aérea”, contó.

Agroecología, única salida

Anabel Pomar habló acerca de la experiencia de una cooperativa de vecinas y vecinos, que también forman parte de Exaltación Salud, y que proponen a la agroecología como forma de producción de alimentos: “Estos compañeros han formado una cooperativa agroecológica que se llama Amaranto. Nos acercan los alimentos sanos que comemos acá, además de la alegría de saber que otra forma de alimentación es posible, sin venenos. En el camino de siempre denunciar, estos compañeros se dieron cuenta de que también se puede hacer la diferencia en cuanto a alimentar”.

En las redes de Exaltación Salud hay un petitorio en línea, donde piden que retiren los cargos a las personas que fueron detenidas. “La prioridad es que las personas imputadas, entre las cuáles estoy yo también, quedemos libres de esos cargos mentirosos”, dijo la periodista.