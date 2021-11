«Tenemos cinco mil votos, tal vez mañana le sirvan a alguien para ganar una elección»

Bueno es escuchar y atender a quienes atravesaron el pasaje de plenitud, poder, centralidad, responsabilidad, triunfo y derrota. Ingredientes que posee la transición, con música y letra de voto en blanco, ausentismo y volatilidad.

¿La carrera política de Walter Festa se terminó? Obtuvo menos de cinco mil votos en noviembre, menos de un 2 por ciento. ¿Los resultados de la elección ya definieron su futuro?

El ex Intendente de Moreno toma los interrogantes y responde, en primer lugar, que E.V.A (Encuentro Vecinal en Acción) enfrentó con boleta corta a las estructuras que dominaban la escena electoral:

El futuro político de Festa ¿cuál es? ¿No más política?

Nunca se sabe, lo que si está claro que no hay muchos dirigentes que tengan cinco mil votos. Conozco a jefes de agrupaciones pero no sé cuántos votos tiene cada uno. Nuestra campaña fue muy austera, con muchas complicaciones…

Sin campaña

Sí, sin campaña y hubo cinco mil personas que no es eligieron. La verdad que es poco…

En 2017 sacaste 46 por ciento de los votos

Es cierto, pero este año fuimos con una boleta corta, no fui en ninguna sábana. Tenemos cinco mil votos, a alguien capaz le sirva para ganar algún día, o capaz es la base de lo que vamos a discutir para más adelante. No obstante mi ánimo hoy es el de dedicarme a mi familia; mis días son de llevar a mis hijos al colegio, acompañar a Romina (Uhrig) al Congreso. Estoy disfrutando el estar con mi familia, pero la política se lleva en la sangre. Hoy no tengo ganas de seguir, pero no sé que pasará más adelante porque elección tras elección se muestra como cambia el humor de la sociedad y la realidad política. Dos años antes de ser Intendente era concejal, no más que eso. Mariel Fernández dos años antes de ser Intendenta era mi Jefa del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local). Lo que nosotros sabemos es que tenemos cinco mil votos que son propios. Hay que ver quiénes tienen los que dicen tener, porque con la boleta amarilla o azul todos suman los votos de todos.

