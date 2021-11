«Tenemos el 2023 por delante y vamos a volver a ganar para darle más conquistas al pueblo de Moreno»

El mismo escenario que en el año 2019 para festejar la segunda victoria electoral, pero en esta ocasión sentir que su modelo, su proyecto político y de gestión está avalado por más del 45 por ciento del electorado, mirando a la distancia a la oposición de Juntos que ni siquiera pudo sostener el resultado de septiembre. Sabe Mariel Fernández que en el Concejo Deliberante el Frente de Todos perdió dos escaños porque el Frente de Izquierda hizo historia en la noche de hoy, pero percibe que los próximos dos años son de comprensión y fortalecimiento para, como lo dijo en su discurso, volver a ganar otra batalla épica: «Cuál es la alegría que le queremos transmitir, nunca nos toca fácil en Moreno, siempre nos tocan cosas épicas, que tenemos que esforzarnos a salir a arrear a la clase, pero después las disfrutamos más, 16 puntos arriba. Compartimos estos números compañeras y compañeros, el gran esfuerzo de la militancia de Moreno nuevamente dio sus frutos, festejemos, gritemos, hagan lo que quieran, ganamos otra vez. Con amor, con compromiso, llevando nuestra palabra, nuestro mensaje, nuestro testimonio porque realmente lo que hacemos es de testimonio, se nos ve trabajando, se vuelve a creer en la política en Moreno, ganamos en Álvarez que habíamos perdido, un aplauso, ganamos en Álvarez también, recuperamos una localidad».

Desde la fe y la esperanza, con la satisfacción de la alegría conquistada, la Intendenta manifestó: «Buenos Aires y la diferencia que hay en Moreno, realmente es un gran aporte a la Provincia, estamos ahí peleando cabeza a cabeza, así que, nos merecemos bellos milagros y están ocurriendo nuevamente en Moreno, nos lo merecemos. Quiero destacar a cada uno de ustedes, a cada una de las localidades, al Norte, a Trujui, a militantes como Graciela Benítez, que se pateó toda la calle, todo Moreno Sur, el laburo prolijo excelente que hizo, todas y todos, lo difícil que era en Álvarez y se ganó, La Reja, todas las localidades, en Paso del Rey, excelente todos. Así que, compañeros no podemos parar porque no es que se terminó acá, tenemos por delante el 2023 y vamos a volver a ganar porque volvemos a ganar, no vamos a parar porque queremos seguir logrando un montón de conquistas para el pueblo de Moreno como lo venimos haciendo, tenemos dos años más por adelante para trabajar intensamente y traer dignidad al pueblo de Moreno, tenemos dos años más para reconfigurar este gobierno, para hacer una gran propuesta y ser gobierno popular, que la Argentina vuelva a ser gobierno popular en el 2023 porque es lo que necesitamos, todo el trabajo que se hizo en Moreno, cada una de las cuadras que caminaron, cada diario de la gestión que entregaron, cada boleta que se entregó, valió la pena compañeros y compañeras. Sigamos sumando militantes, sigamos convenciendo a nuestra juventud, a nuestros pibes, nuestras pibas que la política es la única herramienta de transformación que tienen los humildes, y los trabajadores. Yo quiero llevar el mensaje del pueblo de Moreno al bunker de Capital, quiero llevar buenas noticias, hermosas, con esos 16 puntos arriba que le vamos a rostrear a Cambiemos. Ustedes sigan festejando ¡viva la Patria! ¡Viva la patria de Moreno! ¡Viva la Militancia de Moreno, carajo!