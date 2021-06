«Tenemos el objetivo de empezar a desarrollar carreras del campo de la salud»

LUEGO DE LAS ELECCIONES EN LA UNM-

El día 3 de junio la Universidad Nacional de Moreno (UNM) presentó los resultados del escrutinio definitivo del sexto Proceso Eleccionario de la casa de estudio.

Con el 89,24% de los votos válidos al Superior, “La Corriente Fundadora UNM” fue reelecta en el Estamento Docente, mientras que en el Estamento Estudiantil la lista “100% Estudiantes de la UNM” alcanzó el 76,32% de los votos, ante el 23,68% de votos en blanco. Por su parte, la Lista N° 7, “La Corriente Fundadora UNM No docentes”, en el Estamento No Docente, registró el 97,85% de los votos, y el 2,15% restante respondió a los votos en blanco.

El rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, habló con Desalambrar sobre cómo fue el proceso de las mismas: “Estas elecciones se dieron en un contexto bastante atípico. Las votaciones se hicieron de manera virtual, lo cual aumentó la participación de docentes pero disminuyó bastante en cuanto a los estudiantes. Si bien se abrieron espacios para participar del proceso, no se puede comparar con elecciones anteriores donde el espacio físico y el contacto primaban”.

Estas votaciones, además del contexto atípico marcado por la pandemia, contó con otra particularidad, por primera vez la lista “La Corriente Fundadora UNM” tuvo una lista alternativa.

“La Corriente Fundadora es una lista de unidad, no es que somos una agrupación política que está dentro de un marco político superior adscripto a ninguna línea en particular, es una confluencia de personas que venimos de distintas trayectorias, pertenencias políticas e ideológicas. Siempre primó la lista de unidad, este año sigue representando eso que es, pero se conformó una alternativa que no logró materializarse porque era una lista que se componía por 13 personas, no llegaban al umbral mínimo para poder conformar el Gobierno Universitario. Para presentarse al Consejo Superior y al Departamento de Sociales se necesitaban 32 candidatos. Fue por eso que no pudieron participar, tampoco cumplían con los avales. Era un contrasentido porque si la lista triunfaba no iba a poder conformar el Gobierno porque no tenía la cantidad de miembro necesaria”, afirmó Andrade.

“En nuestra universidad hay un abanico de carreras que tienen que ver con el territorio, que tiene que ver con contribuir, con desarrollar un Moreno productivo, que genere empleo de calidad, para generar un vínculo virtuoso de desarrollo en el territorio. La Universidad está en una etapa en la que ya puede desplegar capacidades en ese sentido. Tenemos una comunidad educativa muy bien formada en cada una de nuestras disciplinas, tenemos graduados, estudiantes, docentes que hemos impulsado la investigación. Ahora podemos unir todas esas partes con un sentido estratégico. Para trabajar en conjunto y ya dejar de lado por completo la idea de que la universidad es mundo aparte, o algo lejano, porque es por y para todos. Esa es ahora nuestra tarea”, agregó Hugo Andrade con respecto con los objetivos que se plantean tras el resultado obtenido.

A su vez, el Rector expresó que la universidad continúa pensando en ampliaciones, proponiendo la formación de carreras cortas, tecnicaturas universitarias, cursos de formación para el trabajo. Abriendo una nueva oportunidad no solo para la comunidad en general, sino también para los graduados, integrándolos como docentes. “No solo necesitamos profesionales universitarios, sino también personas formadas y capacitadas para el trabajo. Por eso también el Instituto Tecnológico, nuestra secundaria, es un super desafío para la universidad, un punto a desarrollar y a explotar porque tenemos todas las herramientas, no tengo dudas” expresó.

Para finalizar, Hugo Andrade compartió que se pondrá en marcha el Departamento de Salud que está concebido desde el arranque de la Universidad. “Tenemos el objetivo de empezar a desarrollar carreras del campo de la salud, empezar de cero, para darle a Moreno un abanico amplio de formación. Personalmente creo que ésta es la gran apuesta para los próximos cuatro años”.