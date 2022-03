«Tenemos que estar cuidándonos por amenazas, tuvimos que hacer denuncias, no le encuentro sentido al Torneo Evita si no se cumplen las reglas»

Ignacio Benítez es empleado municipal. Preside el Club Inter de Cortejarena y habla como joven convencido de aportar su esfuerzo en cada área social. Así comienza la entrevista con Desalambrar sobre lo ocurrido en las dos jornadas deportivas que disputó la institución que preside y Casa 2000, en el marco del Torneo Evita:

¿Qué pasó ayer domingo? Es muy importante que vos puedas describir cronológicamente los hechos que terminan a los golpes, en una gresca y que podía haber sido peor

Ya sabemos los videos que se hicieron virales, son de público conocimiento, yo soy el coordinador del Inter de Cortejarena o el presidente legalmente. Trabajo mucho con las clases sociales y quiero primero ampliar quien soy para que vean bien mi trabajo. Coordino cooperativas, merenderos y tengo comedores. Soy un trabajador social, nato, no trabajo para nadie que quede claro.

¿Sos empleado municipal?

Soy empleado municipal hace dos años, estuve un año en Infraestructura y ahora me pasaron a Deportes. Estudio actualmente el profesorado de Director Técnico profesional, o sea, estoy más que involucrado en esto. Me dedico a esto, estudio esto y me encanta lo que es el fútbol, eso primero como persona. Después llevado al caso de lo que sería la jornada, la segunda fecha, porque la primera la tuvimos con el Deportivo Moreno y fue espectacular. La segunda fecha fue contra Casa 2000 en nuestra cancha, ahí en donde ocurrieron los hechos. Vino el señor Marcelo Ruiz que es de Casa 2000, siempre prepotente en toda la jornada en la parte legal de un reglamento que nunca tuvieron, que lo pedí desde el primer día para que nosotros, de una cierta manera entrar en razón y hacer lo que dice un Estatuto, un reglamento, una disciplina como se lleva a cabo siempre en todos los deportes profesionales. No nos dieron, nos denigraron un montón de veces en un montón de situaciones, en lo deportivo muy enojado con la parte arbitral. El día anterior (el sábado) cuando jugaron los chicos pedí por favor que asistan varios clubes al club a la jornada del domingo porque yo estaba sabiendo y estaba previniendo algo, que yo sabía iba a pasar tarde o temprano. No justifico los hechos, si me responsabilizo de algunos disturbios, que vean bien los videos que acabo de pasar. Acepto la responsabilidad de que los vecinos reaccionaron ante un choque imprudente y sin sentido que se podía haber evitado, así como se ve los videos.

Llamé al Coordinador General, Claudio Paz, y le digo que necesito que me cambien los árbitros, y me respondió Nacho está buscando el pelo al huevo claramente, las palabras eran en el medio de la cancha delante de toda la gente. El dirigente Marcelo Ruiz viene y me prepotea delante de toda mi gente (cuando se armaron las planillas) y yo tengo que callarme la boca porque según él soy un don nadie, yo sé o interpreto que tienen algo personal contra mí, entonces le estamos errando involucrando a dos instituciones que son completamente inocentes en este sentido. Yo creo que la parte profesional nunca se respetó, nosotros tenemos que estar cuidándonos por amenazas, tuvimos que hacer denuncias como vos lo decís y la verdad que no le encuentro el sentido al deporte en el Evita si no se cumplen las cosas como son.

Si llegamos al momento del coche, el auto de Gonzalo Galeano, tratemos de interpretar lo que pasó más allá de los vídeos que tienen una síntesis, ¿Gonzalo estuvo todo el tiempo ahí?

Gonzalo Galeano estuvo todo el sábado de ayer, de 8 a 18 de la tarde que es lo que dura la jornada y el domingo de ayer, gritando, siendo barra brava, insultando a la gente, insultándome a mí, yo jugador, juego en el senior y me gritaba de afuera, no sos nadie, sos un “negro de mierda”, insultándome corte guapo me llevo todo, me voy a llevar los puntos desde el día uno. Marcelo Ruiz se quería llevar los puntos, te saco esto, te saco aquello, no, me dejó jugar dos nenas, jugar a una chica que juega muy bien en el femenino, porque saben cómo somos no nos dejaron jugar. Se basaron en un reglamento que no está, que nunca lo presentaron a los clubes, y no me lo dieron a mí, yo te puedo dar la derecha como se lo vengo dando a todo el mundo porque yo estoy aprendiendo, soy un joven que estoy saliendo, estoy limpio, no trabajo para nadie y se lo que estoy haciendo por eso me da bronca y me da impotencia esto…

Sobre ese momento, vuelvo a la imagen, es el auto, hoy escribí una nota con respecto a la denuncia que está formulada contra Gonzalo Galeano preguntando si fue ataque o defensa porque da la impresión que había alguien dentro del auto, que la querían atacarla, entiendo que es la esposa o compañera de Gonzalo Galeano

Ahora que tenés el video completo está bueno que estés interesado en esto y ahí te das cuenta como reaccionó el club Inter, que no hicimos nada como para desprestigiar el otro club, ni boicotear el colectivo como se dice en todas las redes. Muestra el video que el concejal, después de todo lo picante que ya estaba en media jornada, que la cortaron 40 minutos antes, se lleva a los árbitros a un costado de su auto, saca una equis cantidad de plata para pagarle a los arbitrajes; producto de todo esto la mujer de Gonzalo Galeano se encontraba adentro del coche gritándole a los vecinos «ahora le pagamos a los árbitros, ustedes son unos negros de mierda porque no tienen plata para pagarle a nadie«. Así fueron claras las palabras, son unos villeros, tienen una cancha en el medio de una villa. Ahí empezaron los dialectos con una mamá que le dice por qué decís eso así si vos sos una representante del concejal, nada más ni nada menos, pero siguieron los gritos, los insultos. La mamá se acerca al auto, abre la puerta, hay una cacheteada que se le puede decir, pero nadie la mató a piñas.

Una mamá abre la puerta y le pega una cachetada a la esposa de Galeano

Sí, cuando pasa eso muestra el video que viene un padre corriendo para sacar a nuestras chicas, inclusive ahí estaba mi señora sacando a nuestras chicas, porque esto lo buscaron toda la mañana del sábado y toda la mañana del domingo.

Es decir que va un hombre para sacarlas, frenar la situación para que no escale

Sí para que no escale. Atrás de eso hay 4 o 5 que ven atrás, vienen corriendo personas grandes a seguir con la problemática, se baja Galeano del coche, me va a increpar a mí que yo estaba adentro de la cancha hablando con mi tío discutiendo de la impotencia que yo tenía de por qué pasan estas cosas que vienen de un don nadie porque para mí es una persona más, igual que yo nada más que es concejal y está ahí gracias a nosotros, nosotros le dimos los votos para que los que están dirigiendo arriba se hagan valer y que tengan el respeto y den ejemplo como tiene que ser. Yo soy un pibe nuevo, estoy saliendo y estoy aprendiendo mucho de eso, hoy tengo que aprender a defenderme, es lo que estaba hablando con mi tío. Viene, nos cagan a pedo, me apuran un montón, no puedo hacer nada porque yo sé que estoy dentro de un artículo, pero no puedo responder soy un referente legal del barrio, no puedo responder y no voy a responder tampoco porque me van a venir a escupir y yo no le respondí, lo que estoy haciendo ahora es defenderme.

Te pegan en la rodilla

Sí, ayer me fui al médico, me parece que me disloqué la rodilla, me pusieron un calmante, me anestesiaron la rodilla y ahora tengo que ir de vuelta dentro de dos horas.

En ese momento de tensión no es que Galeano le pega adrede a tu compañera, sino en el forcejeo gira le pega en la boca, digo para ser honestos y precisos, sin minimizar lo que pasaba porque era grave

Sí, así como lo dice el video me pega la patada, mi señora se acerca para separar las cosas como son, claramente el presidente de Casa 2000 está metido también en el medio donde trata de separarlo a Galeano porque el que estaba atacando acá era Galeano, y le pega una piña a mi señora, que, si tenés la foto tiene todo el labio partido y se ve claramente la piña que le da el concejal a mi señora y a mí, después de eso me amenaza en el transcurso de todo lo que pasó.

En la denuncia vos decís que sabe tu casa, donde vivís y que te va a buscar, ¿esto es así?, ¿te lo dice él? Él refiere eso

Sí. Esto va más allá, es un problema muy interno, yo al concejal no lo conozco como es y no me gustaría conocerlo tampoco, cada uno tiene que cuidar su integridad física porque sino cómo nos cubrimos nosotros los civiles.

El final de la secuencia, que insisto es grave en todos los términos, todos los órdenes, que podía haber terminado peor, muestra que el concejal Galeano sube al coche y sale, ¿golpea a alguien en la salida?

Claramente, el concejal se sube al coche y lo choca a un vecino que tiene un bebé en brazos. Justamente en el video está ampliado y los vecinos ahí reaccionaron, de esa forma yo no te voy a justificar que sí el vecino reaccionó y le rompió el espejo del auto, eso sí. Mi papá me papá me enseñó algo, ser honesto y no manchar a nadie porque sí. Estoy haciendo esto por mí, por mi familia, por toda la gente que nos llega. Hoy los vecinos nos decían qué pasa si nos vienen a buscar. Espero que los responsables de seguridad nos respalden en esto, que la Intendenta pueda hacerse presente y poner cartas en el asunto porque si una cierta cantidad de personas creen, yo creía en ella de que los chicos tienen que estar y ser incluidos, siendo nuevos, siendo viejos, hay que buscar la unión así como lo dice el peronismo. Obviamente no me interiorizo en la política como dije pero si me interesa que las palabras y esos sueños que nos dan, nos brindan a los jóvenes, a nosotros, que se cumplan de una buena manera no boicoteando ni como se dice de mano dura a los nuevos.

¿Vas a seguir siendo presidente o lo tiene que hablar la comisión directiva para ver cómo siguen, si continúan en el Evita?

Finalmente yo tengo que presentar carta hoy en la liga sobre lo ocurrido en las jornadas. La Comisión de Legales tendrá que decidir quien sigue y quien no. Aclaro que no que Casa 2000 esté afuera porque son los chicos quienes están primero. Si espero que tomen cartas en el asunto y escuchen las dos voces. Yo pienso seguir, no pienso bajar los brazos de acá en adelante quiero seguir con el Inter de Cortejarena y poder ver al Inter como lo que es, buena gente, buenas personas.