Las casas, unidades de hábitat que serán de uso común cuando la OBRA culmine lo que debió estar terminado. Detrás de cifras, registros, apellidos y nombres, están las historias presentes de las «adjudicatarias» que hacen grupos de conexión presencial y remota. Tripulantes de un mismo barco que cruza un mar de derechos vulnerados, sometidas a peligros por la pérdida de civilización de una sociedad que retrocede.

Carolina Amaya, Administradora General del IDUAR (Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional), escucha a esas mujeres que «describen el hacinamiento, las violencias, el encierro, las inseguridades», mientras esperan la llave de su casa en el Plan Federal del barrio La Perla:

Como mujer, funcionaria pública, profesional de carrera, ¿qué mirada tiene sobre el valor y la palabra que ofrecen las mujeres que sobreviven con el sueño de la casa propia?

Ante que nada humana y política. La primera preocupada, interesada en esto es Mariel que me pregunta todas las semanas como venimos con la obra de La Perla, es desgarrador escuchar algunos testimonios, ni te digo cuando mirás las fichas sociales de algunos casos que realmente son muy complejos de una vulnerabilidad muy extrema. Quisiéramos que esto no nos pasara, estamos tratando de avanzar en generar un hábitat digno para todos y todas, de mejorar las condiciones de habitabilidad que al final mejoran las condiciones de vida, de educación y de principios en cada una de las familias, las condiciones de seguridad. Cuando uno habla de mejoramiento de hábitat pareciera que solo refiere a la calle, luz y vivienda y me parece que hay una cuestión sociológica mucho más profunda y trascendente, donde uno vive, donde uno construye sus sueños, y no puede construir los sueños entre cuatro maderas, entonces la idea es trabajar con todo el abanico y con todo el menú programático de ofertas que hay en Nación y Provincia, y también generando nosotros instrumentos nuevos que nos permita avanzar para producir suelo urbano nuevo, para hacer mejoramiento de viviendas, para que todo lo que entra en Moreno como inversión en el desarrollo del suelo, que permita la integración socio urbana en nuestros barrios más vulnerables y de nuestras familias más comprometidas. En eso estamos trabajando, por supuesto que a uno se le arruga el corazón escuchando o leyendo algunos testimonios, pero por momentos hay que ponerse bien objetivos para poder seguir trabajando y avanzando en las políticas y en la restitución de los derechos de habitar que todos tenemos

Por eso pienso, si una obra de las características que tiene La Perla viene demorada de la gestión Presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, de Scioli como gobernador, después Macri hizo un convenio con cooperativas, ¿por qué el trabajo, con algo de sinergia, contiene el hacer las viviendas junto con las obras de agua y cloacas, que son las estructurales?

Yo tengo una mirada muy crítica al respecto, lo tuve desde el momento uno cuando los federales se largaron en el año 2006, el único que cumplió con los plazos fueron las obras que se realizaron en Casasco y Cascallares, se cumplieron los doce meses de obra, esas eran igualmente obras de viviendas, después los colegios y los nexos de infraestructura fueron llegando más tarde. Entiendo la motivación de la generación de empleo a través de la máquina de la construcción, y confío en este Gobierno y en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a nivel nacional con una mirada mucho más integradora de hacer ciudad, porque estacionar 500 casas en 30 hectáreas no es hacer ciudad y tampoco se pone en bastante duda hasta dónde estamos dignificando la vivienda o el derecho a vivir. Vos pensá que estamos en 2020 y no se terminaron algunos planes federales, 14 años, sacale los cuatro de macrismo que fueron bastante nefastos, hay mucho por hacer, mucha auto critica, muchas cuestiones de determinación, también una parte de especulaciones de las empresas constructoras. Por eso yo siempre pongo en valor el trabajo con las cooperativas porque lo hemos visto en estos federales, lo hemos vivido en otras épocas con Techo Y Trabajo haciendo 800 viviendas con 50 cooperativas con una calidad constructiva extraordinaria, generando trabajo, me parece que tenemos que mutar hacia nuevas formas de organización y producción de vivienda. Me parece que cuando pudimos hacer completamente un tejido, cuando 16 personas construyen cuatro casas, eso genera otra sinergia en el territorio, en el mundo del trabajo, en la movilidad de recursos en nuestro territorio porque era con los corralones cercanos, ahí se activan varios factores interesantes.

En estas situaciones de violencia de género, de todo tipo de violencias, personas que no están viviendo sino subsistiendo en condiciones casi infrahumanas ¿qué nivel de articulación existe y qué capacidad que tiene el municipio para resolver algunos casos?

Nosotros en esta nueva gestión, venimos trabajando muy estrechamente con la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos humanos, ellos tienen un componente y una mirada de género nueva, innovadora, que en otras épocas por lo menos yo no viví. Es ahí donde nosotros articulamos para avanzar en algunos casos que son más complejos, también interviene Desarrollo Social y extremamos las medidas, está todo el dispositivo de los Dormis y demás, y se están generando otras políticas. Pero la gestión de las mujeres tiene otra mirada y yo lo creo firmemente, entonces me parece que hay una mirada mucho más amorosa y contenedora desde las funcionarias en esos lugares, desde la Intendenta, de nosotras, acá trabajando en el Instituto, en lugares de responsabilidad, de una mirada empática en estas situaciones. Estamos abordándolas con responsabilidad, atendiendo y sabiendo de la burocracia, pero tratando de ser lo más eficiente posible