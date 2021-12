«Tenemos que recuperar la herramienta que es el Partido Justicialista local»

Trabaja en Justicia y Seguridad del Municipio de Moreno. Acompaña ese proceso desde dos áreas complejas y de acción cotidiana. Ismael Castro explicará al final de la entrevista que «el acercamiento con la gestión de La Capitana Mariel no responde a mantener u obtener cargos».

El líder de la Agrupación 1945 se explayó sobre las obligaciones que tiene el Frente de Todos (que perdió cinco millones de votos a nivel nacional), la situación social y económica que no puede tener un ajuste sino un fortalecimiento del control en la cadena de formación de precios para bajar la inflación. Monopolios, FMI, un cóctel conocido.

Consultado por las próximas elecciones, no las del 23 sino la de marzo del próximo año, Ismael Castro dejó definiciones sobre la interna, el peronismo y las diferencias:

Miro el futuro y me dice 27 de marzo, elección del PJ distrital, hoy bajo la presidenta de Festa, ¿qué hará la 1945?

Nosotros esperamos esa elección porque me parece que hay algo muy importante.

Vos dijiste, el peronismo tiene que recuperar volumen, presencia, capacidad

Ámbito de debate, donde poder tener la concentración de todos los peronistas de Moreno que si uno mira lo que fue las últimas dos etapas del partido justicialista de Moreno, estuvo totalmente vacío de contenido, no fue un lugar de referencia para que los peronistas puedan tener lugar de discusión, de debate, de pensar proyectos, ideas, y yo creo que nosotros en esa etapa queremos ser actores protagonistas, nosotros somos una agrupación que justamente estamos orgullosos y nos sentimos profundamente peronistas y creemos que esa herramienta, el Partido Justicialista local tiene que ser recuperada, y tiene que estar de una vez por todas en sintonía con lo que es el partido justicialista en un distrito como Moreno. Si uno mira lo que fue Moreno, lo que fue la recuperación de las PASO a la General, creo que fue un triunfo de la militancia, de la militancia peronista y que esa militancia peronista no tenga un lugar donde poder discutir, donde poder celebrar y conmemorar las fechas históricas es un verdadero desatino y es una verdadera autocrítica que tienen que hacer y que nos tenemos que hacer por parte del último PJ o los peronistas. Nos gustaría mucho ser parte de ese PJ que viene y creemos que tiene que ser en el mayor marco de unidad posible.

¿Con qué lista? Es que habrá internas

No sabía, me estás dando una novedad.

El argumento de decir que habrá listas es que claramente hay una parte del peronismo no tiene ningún tipo de alineamiento con Mariel Fernández, ninguno, ni piensa tenerlo. Vos lo sabés también

Sí, creo que hay sectores con una distancia.

Supongo que Mariel va a pelear por tener el PJ, ella o alguien

Y tiene legitimidad para hacerlo, venimos de una elección donde el 45 por ciento de Moreno acompaña esta gestión y además, me parece que lo que ha pasado en este último tiempo, y nosotros somos parte también de esa articulación y profundización de un diálogo con la población local que es la construcción de un proyecto político. Me parece que se dio, de un tiempo a esta parte, y nosotros cuando no había posibilidad de competir planteamos que coherentemente queríamos ser parte de la campaña del peronismo o entendíamos que hay factores que son muchísimos más importantes que las diferencias que se podían tener en su momento en relación a lo local. Creo que muchos sectores del peronismo fueron acercándose y esos diálogos empezaron a entender. Si reconozco esto que vos decís que todavía hay sectores que tiene una posición más distante y que no han sido parte de ese diálogo que se vino dando.

AUDIO 1 ISMAEL CASTRO

Las listas en la elección del PJ tiene relación a la NO Primaria en este 2021 y las expresiones del Presidente de la Nación

Nosotros planteamos las PASO, los hechos y si uno mira lo que dijo el Presidente y lo que había dicho Agustín Rossi, hubo un error en la estrategia electoral en no permitir que las discrepancias internas se diriman en una PASO. En este caso lo mismo, si hay sectores que son peronistas y que tienen una representación sobre los sectores del peronismo.

Patricia Rosemberg, de Pueblo Libre, manifestó dirimir las diferencias en una interna para elegir nuevas autoridades del PJ

Y está perfecto, siempre vamos a defender que la democracia tiene que funcionar de cualquier instancia.

Inés Iglesias me lo dijo también hace poco

Me parece bien

Si le pregunto a José Luis Barreiro me dirá que participará en una interna

Por eso te digo, está muy bien, me parece que es parte de no poner la política en términos de guerra siempre, sino entender que la política tiene que tener esto. La estructura interna tiene que ser capaz, a través de los métodos democráticos y a través de lo que fueron las PASO, un formato que dio Néstor Kirchner, y en la estructura partidaria también lo mismo. No veo ningún problema en que haya interna, ojalá, lo mejor siempre para el peronismo es trabajar por la unidad. Nosotros lo dijimos, siempre, cuando se puede hay que hacer el máximo de los esfuerzos, más en un contexto donde tenemos todavía el acecho de sectores que le han hecho mucho daño al país, los sectores de derecha, y la verdad que permitirnos estar desunidos en este tiempo nos genera un déficit y nos pone en una situación de debilidad. Ahora, si tiene que haber interna porque hay sectores que no se sienten representados y porque entienden que la mejor lista que pueden presentar representa a los afiliados del PJ y que el peronismo son ellos, está bien, está perfecto.

AUDIO 2 ISMAEL CASTRO