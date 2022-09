«Tenemos una Universidad enorme pero que está cerrada al pueblo»

Siempre tiene un valor distintivo la palabra de Emmanuel Fernández, concejal del Movimiento Evita en el Frente de Todos: expresa lo que siente y cree.

Para algunos /as suena a «políticamente incorrecto», para otros /as es un rasgo de la identidad popular que tiene el movimiento que es Gobierno en Moreno desde diciembre de 2019.

El jueves pasado la sesión ordinaria del HCD tuvo dos momentos relacionados con la Universidad. El primero que no estaba en la agenda: Escuela Politécnica, reclamo de madres por el espacio propio. Emmanuel Fernández fue categórico y directo: «El Municipio no tiene nada que ver, es un problema que tiene que resolver la Universidad, Provincia y Nación». Pero el cuadro del Movimiento Evita fue más allá y disparó: «La Universidad Nacional de Moreno si tiene proyectos los pueden construir en su lugar, tienen la tierra y los recursos para hacerlo«.

La tierra a la que hace mención Emma Fernández es donde hoy la Universidad de Moreno tiene su funcionamiento, por lo que el gran predio que está enfrente para la Politécnica, el Polo de Innovación Tecnológica, el Instituto Tecnológico y el CAMPUS, sería territorio municipal para hacer la moderna sede del recuperado Consejo Escolar.

El segundo tema vinculado con la Universidad era el proyecto de declaración para que un sector de docentes obtenga el reconocimiento del Ministerio de Trabajo con el nombre de A.D.U.N.M en la CONADU.

El Frente de Todos escucha el pedido de la CGT Regional y regresa el tema a comisión. Pero Emmanuel Fernández es el único de los oradores que ratifica los conceptos políticos del Movimiento: «Primero dejar planteado que no me voy a inmiscuir en temas sindicales porque no me corresponden, no soy parte de la CGT, conozco a los compañeros con los que compartimos militancia, compartimos ideas y seguramente la CGT Regional arbitrará los medios para que la Universidad de Moreno tenga una representación mucho más clara en eso. Pero también digo que acá el tema a plantear es la Universidad de Moreno. Tenemos una universidad que es enorme pero que lamentablemente está cerrada al pueblo, tenemos una universidad que no tiene apertura al pueblo de Moreno y esto no lo digo yo, lo dicen los estudiantes cuando tienen que resolver sus reivindicaciones, lo escucho también muchas veces de los trabajadores de la universidad, los trabajadores de la educación, los trabajadores en general que están dentro de la institución. Es evidente que necesitamos tener una universidad que esté mucho más abierta al pueblo, esa es una demanda del pueblo de Moreno, es una demanda de los estudiantes. Entonces me parece importante eso, que podamos empezar a repensar y a proponer que haya una universidad que esté abierta a la sociedad de Moreno. Esa es la gran demanda»