«Tengo intenciones de ser Intendenta en 2023»

Es la dirigenta mujer con más experiencia legislativa que tiene en la actualidad el Concejo Deliberante. La ley le impide un tercer mandato consecutivo pero Claudia Asseff responde, sin dudar un instante, que hará política porque tiene aspiraciones de pelear por el Ejecutivo en 2023:

Termina Claudia Asseff en diciembre su concejalía y le pregunté “va a empezar a trabajar para el 23?” y que me dijiste

Que sí, es una gran posibilidad.

¿Quisieras ser intendenta en el 2023?

Sí, quisiera ser intendenta.

¿A vos te parece apropiado hablar de eso o corresponde decir es mi intención?

No, es mi intención obviamente, el camino y el recorrido en el distrito no es menor, de hecho, todo el apoyo de esta elección que pasó de las P.A.S.O, fíjate que yo he fiscalizado más de 48 escuelas, con la estructura propia, no es estructura ni prestada ni traída de otros distritos.

Vos no sos PRO, si vecinalista

Yo siempre he mantenido mi impronta. Lo he dicho muchas veces y porque también el PRO ha tenido con nosotros un trato que no ha sido el adecuado. Gente como uno que ha defendido durante años, que hemos instalado el PRO en Moreno, que hemos dejado en mi caso el partido vecinal para unirme a trabajar conjuntamente, creo que ahí hubo una falla de la dirigencia nacional y provincial en no visualizar el trabajo territorial. Acá ha ganado la televisión y no el territorio, han ganado personas que han venido hace un año, que se han metido en este sistema de la lista, hay que barajar lo importante de la política.

Ahora, es una lista que tiene todo, eso debería en un punto alegrarte porque están todos, independientemente de lo que podés considerar, están todos y todos van a tener que trabajar para llegar

Bueno, pero uno que ya está más o menos aggiiornado ante las derrotas que no te limitan en una carrera política, yo he sido candidata a intendenta y he perdido y he seguido.

¿Cuándo fuiste candidata a Intendenta? Me lo recordás

La primera vez en el ‘99, después de todo un tema bastante terrible, más la muerte de mi padre, después en el 2003 y en el 2011…

Sos insistente, querés de nuevo

No es que yo quiera, uno camina, hay que visualizar lo siguiente, Moreno tiene una característica muy distinta al distrito. Nosotros hemos sido los hijos del hombre que le dio a Moreno el don de progreso y hay mucha gente nueva que no conoce la historia, pero a donde vayas siempre hay alguien que recuerda la acción y lo que se hizo, la gestión y no solamente las gestiones de mi padre que han sido realmente muy abarcativas porque el 90% de lo que está lo dejó Julio Asseff y yo puedo nombrar y podemos estar una hora nombrando de todo…

Del año 1991 a 1995, el actual distrito ya no es aquel

Ya no existe en su magnitud pero sí existe en el corazón, en la historia del distrito, entonces, eso sumado al trabajo de tantos años que yo vengo haciendo…

Pero no pudieron llegar nunca al poder

Porque no tuvimos la posibilidad de ir con la sábana ganadora cuando fue el momento.

Pero ustedes eligieron con quien ir

Yo no elegí en su momento. Cuando acá se va, que va mi hermano (Aníbal Asseff) con Massa, yo quería seguir cuando se dividieron con Macri, que después fue Presidente.

¿Estuviste con Cristina también?

Yo no estuve nunca con Cristina, esa fue una campaña que hace un sector del peronismo

Pero había afiches tuyos

Lo hizo Jorge Mendieta sin mí okey. Eso fue una confusión donde pensaban que ellos, al separarse de Mariano West, siendo concejales en la actualidad con Mirko García, estaba en su momento Contreras también, iban a potenciar mi candidatura y lo único que hicieron fue confundir al electorado en una foto mía de afiche, que era de Juntos por el Cambio en ese momento propuesta republicana creo que era, y usaron eso que cuando yo lo vi quería morir porque no estaba con Cristina, yo estaba del lado de enfrente.

AUDIO 1 CLAUDIA ASSEFF

Ahora es el tiempo de Florencia Asseff, ¿es renovación para vos?

Sí es una renovación.

¿Es una renovación de lo que ustedes representan o Florencia Asseff por sí misma puede crecer en otro sendero sin alejarse mucho del camino que ustedes han trazado?

No, yo creo que el camino ayuda porque son ladrillos que hemos puesto durante años y donde la gente ha conocido la historia y un apellido, vuelvo a repetirte, gracias a Dios agradezco eso porque sino tampoco hubiéramos tenido ese voto cautivo que tenemos y agradezco a todo el electorado que nos sigue. En esta última elección, haber ganado una interna con una lista que no fue la ganadora, es porque estaba también un apellido, más allá de todos los beneficios.

Hay que ver las partes porque el todo no responde al asseffismo

No, pero hay una continuidad, yo te digo, yo he caminado me he puesto la campaña al hombro como se la ha puesto Aníbal.

¿Ahora estás caminando?

Estamos caminando, estamos trabajando, de hecho, nosotros somos un grupo histórico de mucha gente.

¿Con quién estás caminando? ¿Con Florencia Asseff?

Yo he caminado sola, y camino con Roxana Ricart que también es concejal.

¿Juntos no están, caminan todos solos?

No, Moreno es muy grande. Caminamos juntos, pasa que a veces los medios no te toman la imagen o no la difundimos.

Difúndanlas por las redes, pueden hacer lo que quieran

Mi gran error fue ese, no haber difundido la cantidad de participación, proyectos, que yo he tenido en muchos años. He marcado una agenda en el Concejo Deliberante, que creo que no ha sido menor con sus aciertos, sus no aciertos, un imperio de manos que también es muy difícil llevar adelante porque realmente pedir informe, hacer propuestas, el otro día me salieron a mí 8 o 10 expedientes de tierra, viejísimos, ninguno se resolvió. ¿Pero que tenían que ver estos expedientes? Regulación dominial de escuelas.

Es una forma de decirte, te escuchamos Claudia, pero ya no sirven

Todo sirve porque no se hizo nada, en esos predios no se hicieron nada y yo les marco el camino.

AUDIO 2 CLAUDIA ASSEFF

El caso de la mozzarella, antes que Desalambrar lo publique, lo sabías vos, pero no tomo conocimiento por Claudia Asseff sino por el expediente y porque tuve contacto con Emiliano Moncayo que es el propietario de los 2800 kilos de queso. Me sorprendió, que en la sesión donde se trabajaba este tema, mociones, acompañes y destaques el pedido de informes del Frente de Todos, cuando esa acción fue solo ganar tiempo. Si en un año y medio el Departamento Ejecutivo no respondió nunca un pedido de informes de forma completa, ¿por qué crees vos que este sí?

Porque este se mediatizó y por eso fue muy importante…

Con más razón y creo que con el acta constitutiva que fue el comunicado oficial, indicando el decomiso y la distribución, pedir una interpelación que no es destitución es algo que corresponde por Ley Orgánica

Pero no teníamos las manos, el primer paso para tener las manos y el informe concreto era hacer esto.

¿No alcanzaban las manos?

No, no alcanzaban las manos. Alcanzaron las manos a sacar ese pedido y a sacar el de la planta de transferencia de la basura porque yo ahí digo “no hablen más y vayamos” a todos los que iban a votar.

Pidió un cuarto intermedio Dolores Fábregas para que se vote y ustedes no acompañaron

No, porque yo sabía que se había levantado al estar atrás.

Que se levante, pero ustedes pueden acompañar

Pero hay que sacar la ventaja de tener la documentación como corresponde

La ventaja la sacó el oficialismo en esto

Bueno, ahora veremos el jueves que es lo que pasa

Hoy te tendrían que haber dado la respuesta sobre la mozzarella

Sí señor

¿Y llegó?

No

¿Qué crees que pasó?

Hay una estrategia, la llevaron a otro lado, estoy convencida. Hay una versión que la llevaron a La Matanza a vender.

Es una bomba la que acabaste de tirar Claudia, ¿a La Matanza? Hay que acreditar eso, contar con las pruebas

Así se dijo en los corrillos, porque yo mandé a averiguar. Hay que acreditarlos, mandamos a averiguar comedores que habían recibido y no tuvimos ninguno que nos haya dado la certeza de que sí.

AUDIO 3 CLAUDIA ASSEFF

Me dijiste que en el 2023 vas a pelear por la intendencia, ¿volver al Concejo Deliberante ya está?, ¿Es etapa concluida?

Sí, todavía no puedo hacer, hay que pasar esta.

Pero ya no estás en la lista esta

No ya no estoy en la lista, tampoco estoy en la lista nacional o provincial y también no quise ir en lugares que no…

¿No te quieren jubilar?

No creo..

Eso le pregunté una vez a tu hermano y me dijo vos me querés jubilar, recuerdo haberle dicho ES UNA PREGUNTA

Sí es una variable, pero, yo en mi ánimo y en la gente, mucha gente que acompaña, que está, que me alienta, no es así.

Allí la razón de la primera pregunta, si querías ser Intendenta, porque es legítimo que lo busques, ahora el proceso que se avecina y están en desarrollo, me parece que no responde al nombre, responde a ver quién es el catalizador de todas las expresiones, lo que incluye al peronismo

Hay un punto ahí que yo te lo quiero decir, eso es circunstancia que se verá más adelante. Quien más mida, quien sea mejor candidato, sería el que debería llevar adelante esta instancia. Ahora yo no salí del juego…

Pero fijate que hay algo que va a entrar en discusión seriamente, la política no puede ser a partir de quien mide, es otra cosa. Naya no medía y sea por la estructura, porque Ritondo creyó en él, Vidal creyó en él y Santilli, todos, llegó al piso y no medía. Explicámelo

Y bueno, hay un aparato atrás.

Eso, aún no midiendo hay situaciones que se van a dar

Bueno, pero sí mañana también las estructuras que nombraste vuelven a poner el ojo en uno, para hacer, para acompañar, trabajar, en este lugar o en otro, a ver, yo todavía no estoy como para irme de la política.

AUDIO 4 CLAUDIA ASSEFF

¿Qué vas hacer de acá al año 2023 si no tenés el cargo?

Nada, seguiré trabajando, también tengo una profesión atrás. Yo he dejado muchas cosas por estar en el mundo local, pero no estoy mal, estoy contenta de que podamos nosotros seguir avanzando, seguir creciendo, seguir mostrando que nuestra oposición es constructiva, que trabaja y es propositiva. Vienen nuevos actores y los vamos a ayudar.

AUDIO 5 CLAUDIA ASSEFF