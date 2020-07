5 shares







EL BOLSÓN DEL SAE Y LAS CANTIDADES QUE NO ALCANZAN –

Corresponde a la entrega mensual, con más productos y artículos. Es 20 de julio y las horas se hacen más largas. En la puerta de acceso a la Escuela N° 84 (de aulas modulares), las madres intentan saber por qué falta un camión con mercadería, lo que indica que una parte de la carga llegó. Los docentes, auxiliares y directivos administran ese lote de comida para niños /as que están en el SAE, número que no cubre la totalidad de la matrícula que tiene la institución. Son las mujeres que preguntan porqué del otro lado de la Ruta 24 se entregarían bolsones con otros productos y en mayor cantidad. Quienes están adentro del edificio hacen lo que tienen a su alcance, distribuyen el «bolsón» y son la cara visible de un programa que ellos no definen, ni en cantidad ni en calidad.

Las demandas y las necesidades sobrepasan el Aislamiento Preventivo, impidiendo mantener las Distancias obligatorias

Escuela 84 Cuartel V Los Hornos