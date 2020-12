0 shares







VIOLENCIA DE GÉNERO EN BARRIO LA PERLA –

No tiene dudas. Se acerca al lugar donde expone la víctima del abuso sexual. Solicita dar testimonio, ese que dejó asentado en la Comisaría de Moreno Centro. Es David que comenta lo ocurrido antes del ataque sexual, el miércoles pasado: «Fuimos a buscar agua que dan en botellas y el sujeto la amenazó con prenderla fuego, lo hizo frente a todos los que estábamos esperando el agua. Yo estuve ahí. El día jueves me quedé hasta tarde, porque acá no hay seguridad. Cerca de las 3 de la mañana me fui a dormir y después escucho ruidos, los perros comienzan a ladrar. Veo a un hombre correr, que luego entra por una hendija que está al lado de la puerta. Se escuchan gritos y un vaso que se rompe».

David sigue en la descripción, lo que escuchó, pudo ver y luego entablar una conversación con la víctima del ataque sexual. Recuerda lo ocurrido, como lo detienen el agresor y una frase que le habrían vertido los efectivos policiales que lo trasladaron a la dependencia donde atestiguó: «Iba en la camioneta de la policía, me piden los datos y luego dicen a este le van dar seis meses»