«Tiene que haber un ajuste del acuerdo paritario para los trabajadores municipales pero la respuesta del gobierno fue NO»

Es un combo que Ariel González, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), desarma con el objeto de comprender cada parte que hace a la totalidad. El próximo mes de noviembre se abona el segundo tramo del 12 por ciento de recomposición salarial, de manera tal que los trabajadores /as municipales habrán obtenido un poco más del 25 por ciento en un año que tiene la inflación calculada por arriba del 40 por ciento. Esta situación es de desventaja respecto a las consideraciones nacionales y provinciales que alcanzan a los estatales. Por una razón obvia y comprobable, SITRAM exige que el tramo final de 10 por ciento a cobrar en enero se adelante y con una revisión. Sin embargo no hay diálogo con el gobierno de Mariel Fernández que debe cumplir la «reapertura de paritaria el día 4 de noviembre» sin que exista una cláusula gatillo: «Lógicamente tiene que haber un ajuste del acuerdo paritario pero la respuesta fue NO. Nos juntamos el 4 de noviembre y ahí veremos si hay una propuesta. Nosotros llevaremos la nuestra, que ya la plantemos por nota, donde entendemos que hay que subir 8 puntos más de recomposición salarial porque creemos que nos tenemos que acercar, lo más posible, al 45 por ciento porque es lo que claramente han manifestado los Estados, nacional y provincial, incluso es un porcentaje con el que han cerrado muchos gremios. Por eso creemos que es razonable que los /as trabajadores /as municipales lleguen a ese índice».

En las gestiones anteriores eran las entidades gremiales quienes solicitaban la información para conocer la situación económica y financiera del gobierno. En la actual gestión de Mariel Fernández, ¿tienen ese dato para solicitar recomposiciones posibles o no?

No, la verdad que no son de entregar información. El año pasado entregaron el dato del personal que había en el Municipio pero ya estaba bastante atrasado. Yo siempre vuelvo a lo mismo, cuando arranca la actual gestión y anula los decretos (nombramientos) de Festa porque supuestamente lo había hecho mal. Ellos se jactaban que en su gobierno eso no iba a suceder, que íbamos a tener toda la información pero eso no ocurre, hacen cosas a escondidas, resuelven a medias y hablo puntualmente con el Personal de Salud, el escalafón de salud que se hizo a medias y mal. Si bien son temas que desde hace años venimos cuestionando, nosotros tocamos la Carrera de Salud en 2018 luego que la última vez que había ocurrido fue en 1999, y se lo planteamos a este gobierno pero hizo lo que quería y se equivocó, fue un paso más adelante pero no el suficiente.

¿Cuál es el promedio del básico de un trabajador /a municipal?

Esa pregunta no te la puede responde ni como profesor de Matemática porque no sabemos la cantidad de compañeros que tiene la Municipalidad y en qué orden está eso. Lo que si te puedo decir que un básico inicial de seis horas semanales está por encima de los 30 mil pesos, que por el tema de la carrera y la recategorización que se hizo irá subiendo cada dos años en su categoría, y eso es un 5 por ciento. Creo que hicimos un buen trabajo en junio con la recategorización y nivelación porque casi que alcanzó a la totalidad. Quiero decir que mínimamente están reconocidos en su antigüedad y con eso se logró ordenar bastante la planta, ahora bien tendríamos que tener nuevamente el listado de compañeros /as que hay para tener una aproximación de cuántos hay en cada nivel y categoría, con eso podríamos hacer un estimativo del básico promedio. Lo que si puede decir que hay compañeros, con mucha antigüedad, que están con un básico de entre 50 y 60 mil pesos pero tampoco es plata. Lo que debo decir es que hoy quien se jubila lo hace casi con la totalidad del sueldo (por arriba de 100 mil pesos) que por supuesto depende de la cantidad de años aportados. Desde que ingresamos a SITRAM intentamos conformar el sueldo a partir de las herramientas y derechos que nos da el convenio se vean reflejados, entonces eso se nota en las jubilaciones.

Se cuestionó con razón que el gobierno de Festa haya intentado otorgar planta permanente a jerárquicos /as, a trabajadores /as desconociendo la carrera y el aporte de quienes no eran parte de su estructura. El gobierno de Mariel Fernández, ¿hace algo opuesto a aquello o quienes ingresan lo hacen con categorías altas y con 40 horas semanales?

Es algo que sorprende porque a los compañeros que pueden ingresar a la etapa de prejubilables no les otorga las 40 horas pero sí lo reciben quienes ingresan, y eso me lo comentaron de lo que salió de la última reunión de la Junta de Ascenso y Calificaciones. Si un básico de treinta horas está en 30 mil pesos, una de cuarenta horas está en 40 mil pesos, me parece que es una diferencia importante. Como el pase a planta que se hará en los próximos meses es para el personal que ingresó en 2020, quienes ingresaron con esta gestión, estamos solicitando que todos los compañeros /as que están en A presenten del analítico universitario, porque sabemos que hubo un descontrol y los compañeros se quejan con razón, pero también sabemos que ese es el arte de la política de acomodar donde quieren, con el grupo, la categoría o con el nivel. Más allá del ingreso hay que respetar el grado de formación, sabemos que hay muchos compañeros con el A, no nos parece mal eso en la medida que tenga el título que avale estar en ese grupo. Si no es así debe pasar a planta con el grupo que le corresponde y en el nivel que le corresponde por su antigüedad que seguramente es el CERO. Digo esto porque no es lo mismo figurar con la Categoría A4 como temporario que pasar a un D0 o C0 porque no tenés formación y entonces el sueldo se le cae significativamente. Como nos cuestionaron eso, como si la entidad gremial fuese la responsable, es el gobierno que tiene que demostrar transparencia con toda la información necesaria para hacer las cosas como corresponde.

