REFORZAR EL AISLAMIENTO –

Más patrulleros, distribución operativa, relación fluida con el Ministro Sergio Berni. El Municipio de Moreno trabaja en articulación permanente y directa sobre el actual escenario y la complejidad futura. El Secretario de Seguridad, Dr. Nahuel Berguier, aborda este temática:

Si le digo conflicto social ¿qué me responde?

Que estamos realizando todas las medidas necesarias para contener la situación social, se están repartiendo alimentos y teniendo una mirada muy importante sobre los barrios para saber donde están las situaciones de necesidad. Acá hay una realidad, que en el Conurbano hay miles y miles de personas que no pueden estar aislados tanto tiempo ya que carecen de un trabajo fijo, no tienen ahorros, por lo que es fundamental el trabajo del Estado, de los referentes sociales y barriales, para que la ayuda llegue. Como lo dijo el Ministro Berni ayer, por más operativos de salud y de seguridad, el Estado tiene un límite cuando las personas no son responsables y que violan el aislamiento obligatorio.

Sobre la situación penal del joven de 24 años que participó en una fiesta y portaba el COVID -19. Obtiene el alta y ¿queda detenido?

La denuncia penal está realizada. Esta persona ya se encuentra aislada desde hace muchos días porque se encuentra internado en una clínica en Capital Federal. El fiscal hará el requerimiento pertinente, suponemos lo que va a requerir es la detención y el juez federal de Morón, a cargo del Juzgado N°1, es el que define. Lo que se está sabiendo es que los casos en los que se dictan las detenciones son domiciliarias o bien en la clínica en la que se encuentren internados. No se están ordenando detenciones en comisarías o unidades penitenciarias por un tema de salud pública.

La seguridad y el sistema de patrulla, ¿qué fuerzas lo hacen en Moreno?

La policía Bonaerense, Local y Gendarmería están trabajando

¿Hay una zona caliente de conflicto en el mapeo que ustedes manejan en donde se tiene que a prestar mayor atención o es general? El municipio geográficamente es grande y el número de patrulleros y personal no llega para cubrir las cuadriculas adecuadas

No, nosotros estamos en constante contacto con el Sistema de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y a través de ese de sistema de inteligencia y en coordinación con los equipos de Sergio Berni, garantizamos los patrullajes de manera inteligente en las zonas que tienen principales focos de conflicto y se han incorporado ocho patrulleros a nuestro distrito en el marco del operativo de seguridad por el coronavirus y por supuesto que se ha visto reforzada la presencia policial en todo el distrito.