Los parámetros mundiales dan cuenta que además de las franjas de riesgo mayor ante el virus están aquellos que deben prestar la atención sanitaria. Es el primer caso confirmado de una profesional médica que trabajó asignado al COVID – 19 en el Mariano y Luciano de la Vega.

La confirmación oficial está en la palabra del Director Ejecutivo. Emanuel Álvarez habló de la situación particular, del protocolo de aislamiento aplicado a más de diez personas que mantuvieron contacto con la doctora y, ante la consulta si el contagio pudo producirse por la atención a pacientes, el Dr. Álvarez respondió que es muy difícil de precisar el nexo epidemiológico:

Doctor, en el caso de está profesional de la salud, que es mujer que da positivo en Covid-19, está determinado que fue por el trabajo que realizó en el hospital o tiene que ver con un contacto externo?

No, la causa de porque se infectó es imposible prácticamente de determinar porque esta médica, cuando correspondía usar el equipo completo de protección lo usó en todo momento, lo cuál es muy difícil determinar la causa. Puedo ser en el momento que se retira el equipo o puede ser simplemente que se lo haya contagiado en la calle, eso no lo sabemos. De hecho en Europa, sobre todo en España e Italia que está muy estudiado el tema respecto a los contagios, prácticamente se habla que el 50% de contagio de los equipos de salud fue con el contacto de la población y no tanto en los hospitales, es un tema dividido. En los casos particulares es muy difícil poder determinarlo, lo único que se puede hacer es todo el momento reforzar las medidas de bioseguridad y sobre todo las medidas comunes. El tema del uso del celular, del contacto con las paredes y evitar tomar contacto con la cara y la boca. Uno puede tener el kit completo en el momento del contacto con una persona positiva, pero si después uno se olvida y camina por un pasillo y no estamos en constante lavado de manos y uso del alcohol en gel nos podemos enfermar como en cualquier otro lado.

Confirmado el caso de esta profesional y trabajadora de la salud, ¿qué disposición tomó?

Se hace un listado con todas esas personas y entran inmediatamente en aislamiento para la espera, de este caso de que tengan síntomas y si se encuentran asintomáticos a los cinco, seis días que es el tiempo de incubación del virus, se toman muestras con un hisopado para evaluar si dan negativo, para que puedan retomar con seguridad al lugar de trabajo.

De nuevo la consulta, ¿la doctora estuvo atendiendo o asistiendo a un paciente de COVID -19?

Al menos con un paciente estuvo en contacto pero tuvo el equipo de protección correspondiente. La doctora ahora está con sintomatología leve, está en aislamiento en su propia casa.

¿Cuándo se confirma el positivo?

El 31 de marzo en horas de la tarde recibimos el positivo.

A partir de esto el dispositivo que se aplica es aislar ¿a qué cantidad de empleados y profesionales?

Entre diez (10) personas que debieron aislarse hasta por lo menos el viernes y sábado que se van a hacer los hisopados, en tiempo correspondiente según el protocolo del Ministerio de Salud.