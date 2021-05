Trabajadores /as del Hospital Modular, cinco meses sin cobrar

¿CÓMO SE FORTALECE EL SISTEMA SANITARIO?-

Son esenciales pero además componen uno de los grandes hitos que el gobierno provincial y local destacan en cada oportunidad: el nuevo hospital que necesitaba Moreno. El esfuerzo, la inversión. La entrega humana, imprescindible como recurso, respira la precarización. Trabajadores /as del Hospital Modular de Cuartel V que asiste sólo a pacientes COVID salieron a la calle a mostrar la otra cara de la política sanitaria. La mayoría dejó de emitir la factura como monotributista en el mes de diciembre por la promesa de ingreso al plantel estatal de la Provincia bajo la figura de «beca». ¿Qué explicación puede tener lo que no se puede llamar demora? Cinco meses sin percibir nada, cinco meses de trabajo y hoy combatiendo en la Segunda Ola.

Gisela lo explica de una manera simple: «No estamos cobrando, nosotros sabíamos que el pase a Provincia iba a tardar, nos dijeron que como mínimo tres meses. Ya vamos por el quinto mes y no hay noticias del cobro. Lo que nos dijeron hoy es que hay una fecha para el 14 de junio, pero no sabemos si es real o no. En este momento estamos en esta situación y ya no se puede manejar porque hay gente que ya no puede sostenerse, como viajar, tampoco nos dieron un pase para el transporte. Tuvimos uno pero el 1 de marzo lo dieron de baja y ya no pudimos utilizarlo«.

¿Entonces hoy cómo están contratadas?

Esperando una beca. Al principio era por monotributo, y al momento que íbamos a pasar a Provincia, a planta o algo así, teníamos que dar de baja el monotributo porque no podíamos tener las dos cosas. Mucha gente lo hizo, ahora no tenemos ni una cosa y ni la otra. La situación es muy complicada para algunos. Hay gente que solo tiene este laburo y se mantiene solamente con esto. Hay otra gente que tal vez tiene otro sueldo pero no alcanza igual.

¿Cuánto estaban cobrando ustedes por un trabajo que, por supuesto, es esencial?

Cobrábamos 40.000 pesos con el monotributo. Con el pase a Provincia, no tenemos idea, porque tampoco nos informan eso.

¿En tu caso diste de baja el monotributo para pasar a Provincia?

Si, hice eso.

¿Desde cuándo no cobrás?

Desde enero. En diciembre fue la última vez que cobré.

AUDIO 1 GISELA

No tienen fecha de ingreso, tampoco de pago, por eso salen a la calle a visibilizar

Nos habían dicho que abril, después dijeron que se extendía a mayo. Estamos en mayo y ahora nos dicen que a mediados de junio. Ahí ya estaríamos en casi los siete meses sin cobrar. Tampoco es segura la fecha, porque varias veces nos dijeron fechas y terminaron corriéndola.

¿Cuántos trabajadores y trabajadoras están esta situación? ¿Son todos enfermeros /as?

Exactamente no te sabría decir el número. Pero estamos enfermeros, camilleros, auxiliares, médicos, kinesiólogos, personal de higiene, un cuerpo grande de personal de la salud que no estamos cobrando. Esta parte que estamos atendemos solo pacientes con Covid. Nos da vergüenza porque se supone que somos los de la primer linea y no nos están ayudando en nada, nos estamos exponiendo un montón, porque hasta los insumos nos hacen falta, hay veces que no tenemos ni para entrar, no hay jeringas y es lo mínimo que un lugar de salud tiene que tener, no hay agujas, no hay equipos de protección. Son cosas que tienen que estar para poder dar una buena calidad de atención a los pacientes.

AUDIO 2 GISELA

¿Cobraron el bono de 6500 pesos?

El tema del bono que se iba a dar, a nosotros no nos llegó nada y es una vergüenza. Le dan a los planes sociales mucho más plata de lo que le dan al personal de salud y a mi me parece una vergüenza. Supuestamente eran 6.500 pesos pero nunca llegaron.

AUDIO 3 GISELA

Foto: Semanario Actualidad