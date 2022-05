Trabajadores /as explotados, en negro y despedidos

Llegaron a su puesto habitual pero no había más trabajo. Cinco obreros /as de la empresa Norxt ya no pueden entrar a prestar sus servicios. Despedidos, echados, sin arreglo.

«Nosotros en el día de ayer nos presentamos a trabajar normalmente como todos los días antes de las 8 y cuando llegamos a la puerta nos encontramos con Mariano y otro compañero más que no está presente porque este chico arregló pero nos encontramos despedidos sin ningún motivo, no nos dejaron entrar directamente a trabajar.

¿Cuándo decís que arregló a qué te referís?

Y que llegó a un acuerdo con el abogado de la empresa para que les pudieran abonar algo de lo que supuestamente le correspondía por el tiempo trabajado.

¿Qué empresa es?

Es Laboratorio de Sanidad Animal llamado NORTX pero acá adentro no funciona solamente laboratorios NORTX, tenés otros dos o tres laboratorios más que son de diferentes firmas cada uno, tenés agro fábrica y creo que funciona algo como un banco de sangre animal, algo así.

Y cuando te encontrás despedida qué es lo que ocurre

Nada, nosotros nos encontramos despedidos sin motivo y otras de las cosas que nosotros repudiamos y por eso nos manifestamos pacíficamente es que no nos dieron una explicación y nos largaron sin un peso, o sea, nos despidieron, no nos dejaron entrar y ni siquiera sacar nuestras pertenencias.

¿Cuál es la sensación que te recorre una vez que te encontrás despedido, y no te dejan entrar a tu lugar de trabajo?

Nada, te sentís mal, porque, ¿qué haces? Mal, no tenés recursos para llevar a tu casa, no te dan plan, te echan como a un perro.

¿Hace cuánto trabajas acá?

Hace dos años y medio.

¿Ahora que queda para adelante?

Ahora ya hemos arreglado, nuestros abogados se van a comunicar con ellos y ver que nos den el monto que nos corresponde por categoría y todo. Nosotros trabajábamos acá sin mascarilla, hacíamos veneno, sin ropa, sin comida, no nos daban nada. Teníamos un sueldo prácticamente re bajo y aumentaban el sueldo a 50 pesos, 200 pesos.

¿Trabajaban en blanco o en negro? ¿Todo el pago en negro?

En negro, todo en negro.

¿Qué condiciones de trabajo tenían adentro del laboratorio?

Malas, por ejemplo, no nos daban la ropa, no nos pagaban la comida, el encargado Néstor Gustavo Segura nos maltrataba, venía mal de la casa se la agarraba con nosotros, nos trataba mal, nos basureaba, nos decía de todo, nos hostigaba todo el tiempo. Veníamos a trabajar y nos cerraba la puerta, no nos dejaba cambiar, trabajamos una jornada completa y nos pagaba media jornada, veníamos los sábados nueve horas por 800 pesos, después te lo aumentaban 50 pesos no más.

¿Cómo llegaron a trabajar acá y durante cuánto tiempo trabajaron en estas condiciones?

Siempre, yo trabajo hace 14 años acá y siempre fue igual, nunca hicieron nada, siempre igual.

¿Y el sindicato?

Nosotros llamamos al sindicato, hicimos llamadas anónimas y todo y si vienen nos encerraban adentro, cuando venía el sindicato nos encerraba, no nos dejaba prender las máquinas, una vez vino la Intendenta, nos encerraron también con un calor, en un cuartito todos encerrados.

¿Por qué los encerraron?

Porque estábamos todos en negro y no querían que nos vean.

¿Nunca te dieron vacaciones y hace cuánto trabajas acá?

Nunca me las dieron a mí, yo entré en el 2013 y después me echaron así de la nada. Yo vine a trabajar el 1 de abril, me pusieron acá en la puerta y me dijeron que yo no podía entrar, que tenían una orden que yo no podía entrar.

Nunca les avisaron nada, trabajaste más de 10 años acá y ni siquiera se escuchó el rumor que iban a despedir trabajadores

No, no, nada. Siempre hablan entre ellos y como que se ponen de acuerdo entre ellos y bueno, pasó lo que pasó ahora.

¿Cuántas personas son trabajando aproximadamente?

Y somos como 9, 10 los que estábamos pero ahora quedaron como 4 más o menos. Para NORTX en realidad ahora quedaron 5 o 6 personas y después el total para el resto de todos los laboratorios nosotros estuvimos hablando con uno de los chicos del gremio y nos dijo que son alrededor de 90 y afiliados deben ser como 48 porque lo que pasa que ellos tratan de evitar que se afilien al gremio, no les conviene. Después otra cosa, el gremio se presentó no una vez, de los años que trabajamos acá muchas veces vino el sindicato, el ministerio, vinieron de sanidad animal, vino SENASA a hacer inspecciones porque acá se fabrican vacunas, nos escondían y trataban de que nosotros no nos mostremos, nos encerraban.