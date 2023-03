Trabajadores /as municipales: el Gran Ajuste en cuatro tramos

Si el Ministro de Economía Sergio Massa, junto a su equipo, proyectó una inflación del 60 por ciento para todo el año, ¿quien es Mariel Fernández para contradecirlo?

Sucede que cuando Massa no era la cabeza visible del modelo, mucho menos titular de la cartera de economía, los cálculos inflacionarios fueron dibujos y La Capitana tampoco quiso oponerse a ellos. Sigue con su plan de no comprometer recursos permanentes, fuerte aumento tributario, avanzar con las obras y el NUNCA SE HIZO TANTO.

Los /as trabajadores /as municipales son la variable de ajuste y ya no hay dudas. Pero en este 2023, con calendario electoral incluido, puede que el ajuste venga con YAPA.

Ayer se abrió la Mesa Paritaria. Reunión de 45 minutos antes del cuarto intermedio, porque el tridente Ejecutivo dijo 15 por ciento.

A las 15 horas se jugó el segundo tiempo y la oferta de la gestión de Mariel Fernández parece cerrar el partido. Como olvidar que en los últimos dos años los decretos enterraron el diálogo.

El 25 por ciento que perdieron los /as trabajadores /as municipales en 2022 es cosa juzgada. Ni piso ni techo.

El gobierno popular da vuelta la página y deja la plantilla de Excel que consagra el año calendario, la paritaria anualizada: en el primer semestre una recomposición del 30 por ciento, que por el acumulado llega al 33 por ciento.

En los primeros seis meses del año CUATRO TRAMOS y nada retroactivo:

MARZO: 15 POR CIENTO

ABRIL: 5 POR CIENTO

MAYO: 5 POR CIENTO

JUNIO: 5 POR CIENTO

Por supuesto que las entidades gremiales toman la oferta como una burla, una más. El próximo lunes 27 de marzo seguirán las CONVERSACIONES. Las liquidaciones estarán cerradas. Hay que esperar algún comunicado unilateral dando la buena nueva, aumento del 15 por ciento.

Será en MODO ADELANTO de la PARITARIA, dentro del 33 por ciento que sirve para el ENVIDO y TRUCO.