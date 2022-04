Trabajadores del Instituto Biológico vuelven a protestar

Trabajadores del Instituto Biológico de La Plata definieron en asamblea movilizar el próximo miércoles contra el proyecto del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

En la previa a la tercera sesión del año en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores autoconvocados del Instituto Biológico “Dr Tomás Perón” de La Plata definieron en asamblea movilizar a la Legislatura bonaerense en rechazo al proyecto promovido por el ministro de Salud, Nicolas Kreplak.

La medida de fuerza, que se realizará el próximo miércoles 6 de abril, fue aprobada en las últimas horas durante una asamblea de los trabajadores autoconvocados del Instituto Biológico que vienen rechazando el traspaso a Sociedad de Estado. Se espera una numerosa movilización con la mayoría de los empleados frente de la casa de leyes.

“El miércoles vamos a movilizar para que todos los diputados vean que no estamos de acuerdo con el proyecto de Kreplak. El ministro buscó el consenso de los gremios, pero ayer el 90% de los trabajadores del Instituto Biológico votó en rechazo a la Sociedad de Estado”, explicó una de las trabajadoras autoconvocadas, quien prefirió resguardar su identidad.

La semana pasada, Kreplak se reunió con legisladores del oficialismo y la oposición para avanzar en el proyecto de ley de traspaso del Instituto Biológico “Dr Tomás Perón” a Sociedad del Estado que permitiría “invertir más de $8 mil millones para la producciones, comercialización y distribución de medicamentos, vacunas e insumos médicos”.

Fueron los primeros movimientos del año del oficialismo en su búsqueda por obtener consensos luego de las modificaciones que se le incorporaron al texto original en noviembre pasado, por el rechazo de los trabajadores del Instituto Biológico. Sin embargo, la oposición seguiría firme en su postura de no ceder ante los embates del Ejecutivo provincial.

Desde el sector de autoconvocados del Instituto Biológico vienen planteando desde mediados del 2021 sus dudas por el futuro de las funciones sociales que tiene a cargo el histórico laboratorio bonaerense y por el destino que correrán los empleados con el cambio jurídico.

“Este proyecto se presentó a escondidas de los trabajadores, cuando lo leímos nos encontramos con que nosotros nos quedábamos todos afuera y que teníamos 60 días para decidir que queríamos hacer”, recordó la trabajadora autoconvocada del Instituto Biológico.

Según fuentes del laboratorio ubicado en el barrio de Tolosa de La Plata, en el último tiempo el Instituto Biológico viene sufriendo “un proceso de desmantelamiento y desfinanciación”. “Este año no ingresó un peso, no tenemos agua destilada, ni ningún insumo y hace cuatro días que no aparece nadie en dirección”, confiaron a este medio.

“Vemos que es un castigo desde el ministerio de Kreplak por no apoyar el proyecto y para justificar que no es viable el laboratorio. Se tercerizó lo poco hacía el Instituto Biológico imaginen lo que podría pasar con el paso a la Sociedad de Estado. Entendemos que nuestra institución es mucho más que parte de la industria farmacéutica”, graficaron desde el sector.

Ante la incertidumbre por una posible “entrada por la ventana” del proyecto de traspaso del Instituto Biológico a Sociedad de Estado en la tercera sesión del año de la Cámara baja, los trabajadores de la salud convocaron a una movilización “para que todos los diputados vean que no estamos de acuerdo”.

“Kreplak no tiene argumentos, quién va a trabajar, dónde y a quiénes se les va a vender, y si en un año cambia el Gobierno qué va a pasar con el Instituto Biológico. Durante muchos años fuimos nosotros quienes levantamos la institución y no vamos a dejar que la abandonen”, concluyó una de las autoconvocadas del laboratorio.

Instituto Biológico: los cambios que le realizaron al proyecto

Después de varias protestas, marchas y reclamos de trabajadores del Instituto Biológico, el Gobierno bonaerense accedió a modificar algunos puntos del proyecto que ingresó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en la Cámara de Diputados.

Los cambios al proyecto original se centran en algunos agregados de texto a los artículos 12, 25, 26 y 27, la mayoría vinculados a la situación laboral de los empleados del Instituto Biológico quienes se enmarcan en la Ley 10.430 y 10.431.

En el artículo 25 se deja en claro que los trabajadores del Instituto Biológico que rechacen pertenecer a la sociedad del Estado serán reubicados en “idénticas condiciones laborales, previsionales y sindicales”.

Por otra parte, en el artículo 26 los legisladores del Frente de Todos especifican que los trabajadores del Instituto Biológico que se sumen a la nueva sociedad pero no hayan manifestado su acogimiento al nuevo régimen laboral “conservarán las condiciones laborales, previsionales y sindicales de la Ley 10.430”.

En tanto, en el artículo 27 los diputados oficialistas dejan en claro que los empleados del Instituto Biológico que deban ser reubicados se incorporarán “al Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) y serán afiliados obligatorios del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (I.P.S.)”.

Instituto Biológico: la defensa del Gobierno bonaerense

El jefe de Asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, en diálogo con Diputados Bonaerenses sostuvo que “se vendió mucho pescado podrido sobre el tema” y confió que el Ejecutivo comenzó a trabajar el proyecto “con delegados, integrantes de los gremios y secretarios generales mucho antes de presentarlo en la Legislatura bonaerense”.

El funcionario también desmintió que se pierdan funciones sociales el Instituto Biológico. “Todo lo que es registro, diagnóstico, y registro de medicamentos va ir a parar al área de fiscalización y regulación del ministerio de Salud”, sostuvo Enio García.

Consultado de por qué el cambio de figura a Sociedad del Estado del Instituto Biológico de La Plata, el jefe de Asesores argumentó que es para “crear una herramienta administrativa” para “acortar todos los plazos de licitaciones”.

“La legislación no está pensada para producir, cuando asumimos una licitación tardaba un año y medio, ese tiempo lo bajamos a ocho meses, pero aunque lo bajemos a tres o cuatro, no se puede esperar tanto por ejemplo para arreglar una maquinaria que se rompe”, explicó Enio García.

El funcionario provincial además contó que por estas horas “con la estructura y los tiempos administrativos que tiene el Instituto Biológico ningún laboratorio quiere trabajar”. “Si hay una empresa del Estado que acota tiempos y hay una inversión grande, no van a faltar laboratorios”, vaticinó.

Enio García detalló que actualmente el Instituto Biológico es uno de los pocos laboratorios del Estado que siguen dependiendo de la cartera sanitaria y que el resto, en su gran mayoría, adoptó la figura de Sociedad del Estado, como los casos de Río Negro, Chaco y Santa Fé, por citar algunos ejemplos.