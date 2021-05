Trabajadoras/es de la Salud: Corte total de Ruta 24

Las /os que cumplen esa función esencial exigen el pago de cinco meses de sueldos atrasados. Solo la mitad de las trabajadoras y trabajadores habrían cobrado solo 3 meses cuando el compromiso de la Provincia de Buenos con ATE como intermediario, fue pagar la totalidad de lo adeudado antes del 19 de mayo.

La medida del corte de ruta y paro, con atención mínima en el hospital especializado en COVID y la UPA, es protagonizada fuertemente por las bases, acompañando ATE Moreno y MST con Alternativa Estatal

Desalambrar le solicitó una entrevista al Director del Hospital Modular Dr. Pablo Raffa, pero éste se comunicó con el Director Ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Emmanuel Álvarez quien por teléfono le ordenó que no entregue declaraciones y respuestas a los medios locales. Raffa también dijo, fuera de micrófono, que es su derecho no responder, dejando en un plano secundario que es una obligación que tiene como funcionario público. Sugirió que las explicaciones están en poder de los /as representantes gremiales, ATE fundamentalmente. Los y las trabajadores /as, enfermeros /as, médicos /as, de limpieza y administración, los 121 contratados, lucharon para que el Hospital Modular no se cierre y hoy volvieron a la Ruta para que Kicillof, Gollan, Kreplak, Emmanuel Álvarez y Pablo Raffa asuman la responsabilidad con aquellos /as que dan su vida por otros y otras, y hace cuatro meses que no perciben nada de la beca PROMETIDA.

Ampliaremos