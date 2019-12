30 shares







JOAQUÍN NOGUEIRA DESDE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL

Participó de la asunción de Mariel Fernández y al escuchar las palabras de la Intendenta discursó elaboró una serie de conceptos políticos. Si bien esperaba otro discurso no duda en «darle un crédito».

El bloque de Juntos por el Cambio tiene ocho manos sobre un total de 24 concejales. Como presidente de la UCR de Moreno, Nogueira reafirma que es imprescindible que haya política de bloque. Sobre el nuevo HCD cree que «puede funcionar mejor, aún cuando haya una mitad de gente nueva porque es lo prevé la ley. Ahí no veo un problema sino que se entienda la función importante que significa ser concejal con la debida responsabilidad que eso tiene. Hasta hoy el Concejo funciona como apéndice del Poder Ejecutivo, pero además hoy el HCD no tiene papel, lapiceras, no tiene teléfonos ni Asuntos Entrados, las comisiones funcionan sin orden del día. Por todo esto hay que producir un cambio importante, a lo mejor esta nueva camada de concejales tiene la voluntad de darle a Concejo el lugar que debe tener es posible. Me parece que hay que cambiar una inercia que afecta al Municipio en general y que es el ir retrocediendo permanentemente, desde hace 25 años, lo que hace que el Concejo Deliberante no tenga producción propia y carezca de debate. Han malentendido el funcionamiento de Labor Parlamentaria, se habla sin testigos y se ingresa al recinto a votar sin que el resto entienda algo. Hay que vencer toda esta inercia para hacer un Cuerpo Deliberativo del gobierno municipal».

Juntos por el Cambio posee ocho bancas en un cuerpo deliberativo que tiene que generar políticas, ¿hay comprensión de esa tarea relevante?

Hasta el momento no he visto funcionamiento como bloque y es más, los concejales si se reunían era diez minutos antes de la sesión. Un bloque tiene que tener días de reunión y antes del trabajo en comisión para concurrir con una orientación, además para sea un bloque los de más experiencia tiene que enseñar a los nuevos ediles para que no vaya descendiendo más el nivel. Nuestro bloque tiene falencias pero vamos a tratar de que cambie porque hay voluntades que son importantes y con carrera pública, tal los casos de Carlos Brancato y Mirko García, y todo compone un abanico ideológico muy profundo para lograr las transformaciones que necesitamos. Hay materia prima y lo que hay que acostumbrarse es a ejercer la función y sentir orgullo de ser concejal. Tienen que trabajar, aprender el Reglamento Interno, ley Orgánica de las Municipalidades, Constitución Provincial y Nacional. A mi me gusta pensar y trabajar para hacer que el bloque político sea lo que corresponde, trabajar para que Juntos por el Cambio sea un partido político«.

Al existir esta representación y el número, ¿no podía faltar a la asunción de Mariel Fernández?

Fui porque es un bloque importante y hay que respaldar a los concejales, labor que debió realizar Aníbal Asseff como conductor. Entiendo que luego de dos derrotas consecutivas va a cambiar la conducción y nosotros vamos a batallar para que sea un partido político y que Moreno tenga una oposición que se unifique en la política y no solo para ir a una elección poniendo concejales que después quedan desamparados.

¿Puede decirme si el discurso de la Intendenta le dejó algo o nada?

Esperaba más del discurso de Mariel Fernández que creo que fue épico pero no tuvo la claridad de alguien que llega al Municipio para cambiar Moreno. No hubo ninguna propuesta de lo que se va a hacer pero le doy un crédito porque me imagino la emoción que lleva estar jurando ante una plaza colmada. A lo mejor no pudo definir ahí algunos lineamientos de la acción de gobierno; me parece un slogan pintoresco lo de la mil flores, estaba pensado en mandarle una foto de mi jardín donde ya está bien, pero a Moreno le hace falta mucho más que flores, necesita trabajo. Si Moreno estuviera florecido sería otro, ese es el cambio que esperaba en el discurso, no obstante le doy un crédito.