«Traicionar a los votantes es lo que hizo Leonardo Cóppola»

Carlos Lana, consejero escolar por Juntos, cuestiona el modo y acción de un hombre que integra la coalición opositora. La plataforma donde salen los misiles es el Consejo Escolar y van dirigidos a las consejeras, Santa María y Pérez, dos funcionarias que responden a la conducción de Leo Cóppola:

Cóppola en una nota que le pude hacer sostuvo que él es parte de la construcción positiva de la oposición. Es decir, de una oposición que construye y no tira piedras. ¿Vos andás con piedras todo el tiempo?

Yo no quiero entrar en el confronto este por entrar y menos dentro de Juntos. Pero me parece que el señor Coppola se equivoca, él hizo lo peor que puede hacer un político, darle la espalda a la gente que lo votó. O sea, a la gente que le dio ese poder, él le dio la espalda y para mí eso es traicionar a los votantes y engañar a los votantes. O sea que si a él le parece que es tirar piedras cuando uno encuentra errores y errores muy importantes. Por ejemplo, te voy a explicar uno, vi una escuela, porque me llaman los vecinos, 600 chicos en la calle, estaban los pozos tapados. Una escuela de Cartel V, no te nombro las escuelas porque después estos son tan vengativos que se desquitan con los directores pobres que están luchándola muchísimo. Pero tengo todo documentado, voy, me muestran un video, la escuela inundada. ¿Cuándo habían ido a sacar la limpieza de las aguas a servidas? El día anterior, contratada por estas chicas (Pérez y Santa María manejan el servicio descentralizado). Después fui a otras dos escuelas de Trujui, lo mismo, habían ido hace tres días. Pero ¿qué ocurre? No es solamente controlar el cañito y saber cuánto lleva el tanque atmosférico. Creo que lleva 38 mil litros de estos desechos. Tendrían que ver también el remito de ese camión, porque ese camión puede ir a dos escuelas como mucho, no puede ir a cinco, como un caso que fueron a cinco escuelas el mismo camión, porque entonces no retiran todo.

Esta área es descentralizada donde están las consejeras de Juntos, de Cóppola.

Totalmente, están las consejeras de Cóppola. Cuando él dice que estoy tirando piedras, estoy cascoteando el rancho, no no dijo así, cascoteando el Consejo dijo… bueno, no importa… se equivoca. Porque vos fíjate, mira que interesante, voy y veo una empresa, pero mirando así, sin investigar totalmente, trate de mirar e interiorizarme. Veo una empresa que se trata de desratización, de desinfección, que tenía 30 facturas nada más hechas. Una empresa que empezó a trabajar el 1º de marzo del 2019 y a la fecha de marzo de este año, tiene 30 facturas hechas nada más. En este caso es monotributista con factura C y en un mes facturó más de dos millones de pesos. Igual no está mal, porque lo puede ajustar en julio, cambiar la categoría porque ya la superó…

¿Recategorización me estás diciendo?

Va a recategorizarse en julio, y se encuadraría legalmente. Pero ¿Qué ocurre? Yo veo en las boletas, en las facturas, y veo que algunas escuelas fueron dos veces. Y digo cómo, algunas no fueron para nada y a otras fueron dos veces. Entonces qué hago, me voy a una escuela y me dicen: ‘acá no vinieron’. ¿Cómo no vinieron? Voy a otra: ‘Sí, vinieron una vez’. Pero yo tengo la factura del mes de abril que dos veces fueron. Vos sabés que lo que sustancia una operación de compra-venta o prestación de servicios, es el remito. El remito es lo que da por finiquitado la operación, lo que sustancia esa operación es el remito conformado, el remito firmado. Entonces voy a otra escuela, le digo a la directora, hasta las auxiliares, vinieron dos veces acá les digo, porque cada prestación de servicio vale alrededor de 30 mil pesos. Y yo digo, voy a otra escuela, voy otra, todo el mismo modus operandi. O sea, una sola vez y facturaron dos veces.

Hiciste un pedido de informe ¿y?

El mismo modus operandi que tiene los de Juntos de todos, los de Todos no me lo contestaron tampoco. ¿Entonces qué hago? Bueno, vamos a ver qué hace la justicia. Pero también quiero aclararle algo, después dicen no hace nada la oposición. ¡Sí que hacemos! Estoy todo el día luchando con todo esto que veo que está mal y trato de ver lo que se puede corregir. El tema está en que esto que han pagado mal, a primera vista está mal pagado. Partamos de esa. Ahora, no sé qué van a decir, que fueron muchas veces aparte y no firmaron nada. Pero uno con qué se paga, capaz que el remito está en el consejo, pero no me dejan ni pisar ahí. Viste como los chicos que te dicen que no te copies y se tapan, bueno a mí me esconden todo.

¿Incluso las consejeras de Juntos te esconden todo?

No, porque con ellas directamente no me dieron el pedido de informe. Yo lo único que les pedí fueron los remitos, no es que les pedí que me entreguen sangre. Les pedí los remitos para poder completar toda esta información que quiero darle a la gente que nos votó. Porque a mí me preguntan ¿qué corno hacen ustedes ahí? ¿para qué los votamos?