El proyecto está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. Autor del mismo Sergio Massa. Convertir los planes sociales en empleo formal es la fuente y la causa porque el trabajo es esencia y ordenador.

Fernando Leguiza, PensAr Moreno en el Frente Renovador, sostiene el debate y expone: «Por lo menos la idea comienza a construirse, a madurar, que es lo que esperamos todos que tiene que ver en esto, en un proyecto que en algún punto empieza a discutir la cuestión de la asistencia, el desarrollo, el trabajo genuino. Este proyecto busca transformar el plan social en trabajo genuino, digno y regulable. Fundamentalmente, el eje ordenador de cualquiera de nuestras familias argentinas, pienso en esto, hoy lo pensaba, el trabajo y la dignidad es el corazón de tu familia, de vos, tu persona digamos, el trabajo es lo que te embellece como persona. La propuesta tiene que ver con pensar la discusión que nos tenemos que dar, el peronismo, lo que se tiene que dar la política en donde sea, es el trabajo y la dignidad y de ahí para arriba, no el trabajo para abajo, esa es la cuestión de cómo nos sostenemos. Es decir, cuando hablamos del beneficio social, cumple un lugar, un tiempo, un momento histórico y un rol también. Llegó el momento de empezar a discutir también fuertemente y ampliamente con el término, es de la dignidad para arriba. Cuando se habla de la cuestión de ser feliz, decir bueno, tu trabajo te da felicidad, generar tu propia felicidad, ver que vos te producís, que los tuyos se producen, que vos podés tener cuestiones que tienen que ver con las cosas que sacrificás todos los días que es trabajo, no hay otra forma, no hay otra cultura, debe haber varias ramas, pero es decir la cultura del trabajo es lo que te dignifica con el tiempo, te forma no solo los ingresos, sino te forma, te embellece a vos, a tu entorno, te mejora todo el tiempo».

¿Qué puede pensar y sentir una persona que en modo electoral recibe algún insumo circunstancial, efímero?

La utilización de algún acompañamiento para la familia, alguna necesidad y utilización de eso, lo tenemos que ver como una herramienta para el desarrollo, si lo vemos como una herramienta de asistencia, el producto tiene que ser la asistencia o estamos complicados, ahí que hay que cambiar. Siempre charlamos en política sobre la matriz política, cultural, y el trabajo es el eje gobernador de nuestras familias, entonces a partir de eso, me parece que es la utilización, la connotación que se le da a eso. Si el modelo tiene que ver con acompañar, con asistencia en determinadas cuestiones, y esa va a ser la función, estamos complicados. Es la asistencia para el desarrollo.

Una cosa es la asistencia para el desarrollo, otra el asistencialismo y otra es el clientelismo que está hermanado con esto. Cuando hablamos de trabajo, lo tomamos como algo a conquistar y en realidad siempre tuvo nutrido con el derecho a hacer. Vos dijiste la alegría y la belleza, el desarrollo, el crecimiento, bueno, tiene que ver con eso, nos han sacado valores subjetivos que casi es el ADN de un ser humano. Los peronistas dirían esto no

Tal cual, yo creo primero en cada análisis políticO tiene que estar la crítica, la autocrítica, y tiene que estar en la mesa y no se tiene que ofender para eso, es decir, qué cosas hicimos como sociedad, qué cosas hizo la política para que estemos funcionando de esta manera. Primero la autocrítica y después mirar más para adelante, lo que yo siempre digo, la dignidad para arriba y no para abajo. En lo que avanzamos y fue conquistado hay que avanzar, ahora, es verdad que hay una cultura del trabajo, una cultura de existencia que es casi permanente, nosotros tenemos la responsabilidad enorme de generar un modelo, un proyecto político que pueda poner en otro ámbito, no es la permanencia de la existencia, discutamos el eje grande de la matriz productiva de nuestro país que tiene que ver con el trabajo. ¿Será de esta manera? Bueno, por lo menos hay un indicio, Sergio Massa presenta el proyecto para que podamos, esa conversión del plan social en trabajo genuino. Con beneficios a las pymes, con una serie de posibilidades, de condicionamientos para que eso suceda, bueno, empecemos a construirlo.

Algunas organizaciones sociales que hoy son gobierno y actores políticos, tienen en los planes una herramienta. Discutir trabajo genuino es ir también hacia ese estructura, quiero decir, el debate es de enorme profundidad

La primera rueda tiene que ver con esto, la transformación de un plan social en trabajo regulado. La segunda vuelta tiene que decir, bueno, ahí vamos a estar con las discusiones con todo, pretensiones, pero bienvenidas. Pero es la segunda instancia que tiene que generar este proyecto, para empezar a discutir realmente la matriz productiva de nuestro país y principalmente el Conurbano bonaerense.

