Transmitir las sesiones del Consejo Escolar, propuesta de SOMOS para lograr transparencia

Ya trabaja para ser consejera escolar. Participa de reuniones, realiza la campaña y no deja de agradecer el reconocimiento de la Intendenta a la organización que pertenece: SOMOS.

Valeria Ferreyra está arriba en la propuesta oficialista para el Consejo Escolar. Es ella quien refiere que hay que darle transparencia al cuerpo colegiados que sostiene un manto de opacidad. Ese es el camino donde el decir y hacer deben conjugarse abriendo la institución, tal vez con sesiones transmitidas en vivo y en directo:

Moreno necesita construir escuelas, aún no dimensionamos que la falta de edificios es una exclusión para miles de alumnos /as, y esto viene desde hace muchos años

Es un enorme desafío, nosotros tenemos 197 establecimientos y 285 servicios educativos. Entonces me nombrás Reja Grande. Reja Grande en la misma institución funciona la secundaria 35 y el histórico edificio de la 29. Ese es el desafío, conversamos hace poco cuando empezamos con esto de la campaña con Sonia (Beltrán), la presidenta del Consejo Escolar y nos contaba las distintas gestiones que vienen llevando adelante tanto con la Provincia como con la Nación, para para empezar a lograr que en Moreno se proyecten. Hay algunos casos puntuales que están saliendo, por ejemplo, hay una escuela polémica, la 83 que nosotros la bautizamos como la escuela fantasma en algún momento, esa escuela está pronta ya. El predio estaba judicializado, pero como eso se repite en distintos lugares que fueron creciendo, comunidades fueron creciendo, y que colapsaron la institución educativa, y matrículas quedan afuera o también instituciones que tienen dentro de los primeros años por encima de 40 alumnos y alumnas.

Termina el mandato de Cecilia Parentti en diciembre, desde ahí el Consejo Escolar retomará la normalidad porque fue la situación judicial de la consejera que la política no supo resolver. ¿Qué necesita la educación para recuperar lo que en algún momento tuvo? ¿Qué se tiene que hacer?

Me parece un camino por el que debemos continuar, que me parece interesante lo que viene pasando y son las mesas de diálogo entre los sindicatos, la jefatura distrital, el área educación y el Consejo y también la comunidad a través de la familia, a través de todo lo que se fue gestando post Morenazo. Para pensar por ejemplo, esa mesa se viene desarrollando, hace poquito tuvimos un encuentro para ponernos a tono, también nosotros estamos aprendiendo en esto, se viene haciendo ¿por qué? porque podemos escuchar la diversidad y las urgencias. Entonces todo lo que se fue ejecutando a través del Fondo de Financiamiento desde el área de la educación, se llevó adelante después de la mesa de diálogo ahí y en el que están los aportes de la Jefatura Distrital. Me acuerdo una nota que me hiciste, que fue una mesa que también participó Mariel, yo te decía la importancia de volver a la época en que en las escuelas estaba la comunidad presente. Y hasta te hacía mención un poco más a la historia mía y de mi comunidad, de cómo en mi escuela, por ejemplo un aula la construyó la cooperadora escolar, y así puedo dar un montón de ejemplos, de organizaciones que abrazaron la escuela, que le permitieron crecer y que además la cuidaron. La 78 por ejemplo, es un ejemplo yo creo que para hacer un estudio. Está en el Barrio Gaona, es una escuela que en el 2017 se termina de construir en un predio que le pertenecía al municipio, cedido a la Provincia para construcción educativa, pero además en el barrio era el predio de la plaza, entonces qué pasó. En un momento caen los helicópteros, para hacer una parodia, y plantan una escuela, en un lugar donde los pibes y las pibas del barrio iban a jugar, a jugar a la pelota. Entonces hubo como un primer rechazo a la escuela, y ahí tal es el caso que la 78 se vandalizó, se rompió la perforación, se rompieron los vidrios, se robaba, etc. Constantemente había un rechazo de la comunidad a la escuela, es una locura lo que estoy diciendo pero era real. ¿Qué se hizo? Se hizo un abordaje con las distintas áreas, estuvo educación, estuvimos nosotros desde la delegación y el municipio, y la comunidad. Llegamos a un consenso, ¿a qué llegamos? Antes de construir el perímetro que fue una solicitud de las familias por la escuela pública, se negoció de buena forma que una parte del predio permanezca para la comunidad y sea la plaza, y la otra parte la escuela. Después de eso el abrazo a la escuela ya fue inevitable porque ahora tiene la plaza al lado, la escuela y hay armonía.

Se dice en política que con lo último que se paga (electoralmente) es el Consejo Escolar, ¿cómo recibió SOMOS la designación de ser cabeza de lista?

En principio nosotros somos un espacio que acompaña y que además, hacia donde necesitan que estemos vamos a ir a llevar toda nuestra experiencia. Lo tomamos como un desafío, particularmente lo tomo como algo súper importante porque vengo de la educación y del laburo en la comunidad, más significativo sobre todo pensando en el Moreno del 2018. Yo creo que a todos y todas quienes no solamente trabajamos en la educación, sino formamos parte de una organización social, nos interpeló lo de Sandra y Rubén. Entonces asumir este desafío la verdad que con mucho compromiso, a mí particularmente me llena de orgullo y pensar que Mariel haya pensado en mí, y tuvo la oportunidad de decírmelo teniendo esta relevancia de la necesidad de ir a aportar para que nunca más suceda el asesinato laboral de nadie. Y por otro lado, venimos de la experiencia de dar nuestra participación en el Consejo Deliberante llevando también allí toda una impronta de transparencia. Nosotros fuimos al Consejo a implementar la sesión transmitida en vivo, que sea pública, que sea público.

¿Vas a llevar eso, la propuesta para el Consejo Escolar?



Por qué no, si, si… por eso te dije la palabra transparencia al principio. Porque es algo que le falta el Consejo y poder transmitir las sesiones y que la comunidad entera, no solamente el ámbito del micro mundo docente educativo se entere, me parece interesante. Me parece interesante que se sepa quiénes están al frente, lo mismo que sucedió en el Concejo Deliberante, que la gente conozca cuál es el cuerpo de colegiados ahí. Vamos a ir con esa impronta, porque nos conocés y sabés que esa es nuestra forma de laburo. Esto de terminar con éste manto opaco que te decía al principio es un desafío y hoy representar a mi organización y estar al frente lo llevo como cada tarea que fui asumiendo, con mucho compromiso militante y por sobre todo como ciudadana de Moreno.

