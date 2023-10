«Transportes La Perlita no me despidió pero tampoco me deja trabajar»

Gustavo Czezevski es padre de 3 hijos y el único sostén de mi familia. Trabaja como carrocero en Transportes La Perlita. Desde el mes de septiembre sufre persecución laboral y le niegan el ingreso a su puesto de trabajo teniendo un legajo impecable. «Este atropello contra mis derechos es debido a un reclamo formal que les hago, a su vez no me pagan el sueldo de los días trabajados y vía carta documento me niegan que me hayan cortado el servicio. Solicito al cuerpo de delegados y a través de ellos al gremio que tomen carta en el asunto ya que están en conocimiento de mi situación y no dan una explicación,por la cual me están prohibiendo reanudar con mis tareas», denuncia Gustavo.

Nota completa en Desalambrar Tv: