Tres días de paro municipal y el viernes movilización a Palacio

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno acentúa su protesta, la exigencia que no obtiene escucha porque el rechazo del Departamento Ejecutivo toma más fuerza. Reabrir paritarias, el Ajuste NO es con los trabajadores /as, cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. Tres días de paro, 12, 13 y 14 de octubre, la última jornada prevé una fuerte movilización al Palacio de gobierno.

Mariel Fernández reabrió paritarias en septiembre y en dos reuniones consecutivas cerró la oferta de un 70 por ciento de recomposición salarial anual. Por ser insuficiente, por no sostener el diálogo, porque hay básicos de pobreza e indigencia, SITRAM y ATE comenzaron un plan de la lucha en forma separada aunque unidos por la misma causa.

El gobierno municipal desarrolla su estrategia de comunicación e intenta mostrar que «las funciones y tareas del aparato estatal no se ven afectadas por los paros».

Si la propuesta salarial no se toca MÁS, las entidades gremiales deberán agudizar el ingenio para oxigenar la legítima propuesta, evitando así el desgaste o caer en paros folclóricos, simbólicos, poco efectivos.

Hay que recordar que en tres años de gestión de La Capitana de Moreno solo una fuerza le torció el brazo e hizo cambiar el plan original. Fue el Sindicato de Camioneros que paró el servicio de recolección de residuos, colocó los camiones de la basura (propiedad del Estado) rodeando el Palacio, quemaron neumáticos y acamparon hasta alcanzar el objetivo: