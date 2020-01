0 shares







A poco más de una semana de haber sido aprobada, hoy se derogó la Ley 9209 que modificaba la Ley 7722 que protegía a Mendoza de la megaminería. Conmovida por una pueblada a nivel provincial, casi la totalidad de la dirigencia política tuvo que dar marcha atrás con los proyectos mineros que amenazaban el agua. Con una sesión express, se aprobó en el Senado con 34 votos afimativos y 2 en contra. Inmediatamente se inició la sesión en la Cámara de Diputados que dio sanción definitiva a la derogación de la «ley minera» y por lo tanto vuelve a regir la 7722. Por ANRed.

El 20 de diciembre se aprobó la modificación de la Ley que obstaculizaba el uso de sustancias químicas para la megaminería. Inmediatamente las movilizaciones en la provincia fueron creciendo. Familias salían a las calles en cada pueblo, en cada ciudad. El «Mendozazo»- como fue bautizado- contó con movilizaciones de hasta 100 mil personas, con una caravana de 10 kilómetros de extensión y con actividades de todo tipo.

El martes 24 fue publicada en el Boletín Oficial, pero la fuerza social continuó y las fuerzas políticas volvieron sobre sus pasos: hoy fue liquidada en ambas Cámaras en sesiones relámpago.

Se restablece la vigencia de la Ley 7722

Se derogó en la Cámara de Senadores la modificación a la Ley 7722 (ley9209) que habilitaba el ingreso de la megaminaría Mendoza. Con 34 votos afimativos y 2 en contra.

Intervención del Senador Lautaro Jiménez por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La bancada del FIT tuvo los pronunciamientos más decididos contra el proyecto enviado por el gobernador.

Fragmentos de algunas intervenciones en la Cámara Alta:

Senador Alejandro Abrahan, de Unidad Ciudadana: «Yo estoy totalmente tranquilo y quiero apoyar al gobernador y a la conducción del espacio político que decidieron que había que volver atrás (…) La paz social estaba en riesgo. la protesta no era tan pacífica. Si quieren les mandó mis whatsapp, las amenazas que recibí en mi teléfono. Quisimos dar una solución a la pobreza en Mendoza. Hoy no estamos derogando una ley; estamos derogando que a los mendocinos se la sacó una posibilidad» (…) «Como estamos tratando esta ley no es fruto del consenso ni el trabajo de mucho tiempo, como fue la que se sancionó en su momento. Esta ley es todo lo contrario, fruto de la intolerancia, la violencia y el accionar extorsivo. Comparto la situación que está el gobernador y la necesidad que tuvo de mandar este proyecto a la Legislatura y lo más fácil para mí era votar políticamente a favor de la derogación pero no estoy de acuerdo señor Presidente, no estoy de acuerdo con darle lugar a la violencia y a la coacción como forma de trabajo y no estoy y por eso no voy a acompañar el proyecto al gobernador».

El senador Lucas Ilardo del Frente para Todos,»Desde toda la dirigencia política o por lo menos de nuestro espacio pedirle disculpas por los por las horas de angustia, por las horas de angustia vividas y simplemente que no es menor y que el pueblo mendocino se merece pasar un fin de año en tranquilidad, un fin de año con su familia, un fin de año tratando de poner esperanza en que todo sea mejor en un fin de año con temor a que algo malo puede pasar. Celebró que la dirigencia política y la política haya puesto en valor el diálogo y haya puesto en valor la paz de los mendocinos y se haya definido volver atrás una ley que vuelvo a repetir tal cual lo dije el viernes anterior cuando se sanciona esta ley estoy convencido de que otro hubiera sido el camino y hubiera tomado el peronismo si hubiera sido gobierno pero también estoy convencido de que hicimos lo que queríamos mejor que era aportar para que la herramienta que surgiera fuera lo mejor posible. (…) Hoy en este recinto y probablemente en las calles de Mendoza se vive un clima de tranquilidad y que la dirigencia política ha colaborado para que el clima que se había generado se pueda revertir y que lo mendocinos puedan tener un fin de año en paz y tranquilo».