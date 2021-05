Triunfó el oficialismo pero en cargos salió EMPATE

Jornada comicial el 7 de mayo. Los protocolos se aplican, el sufragio se emite. La red se utiliza para transmitir en vivo el recuento de votos. Los representantes de las tres listas firman de conformidad y la participación democrática celebra el acontecimiento.

La Lista N° 1, construcción del oficialismo y la oposición histórica, obtiene un 51 por ciento de los sufragios, pero esa mitad más uno no define un mayor números de consejeros titulares. De hecho, la Lista N° 3, un desprendimiento del oficialismo, logra un 35 por ciento y obtiene la mitad de los consejeros titulares.

En diálogo con Desalambrar, el presidente del Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez, evaluó el acto sin olvidar la historia, aquellos inicios donde un grupo de hombres y mujeres recorrió instituciones para construir el Departamento Judicial de Moreno o la independencia respecto a Mercedes. El Dr. Eduardo Sreider planteó el triunfo de todos y todas: «Todos ganamos, nosotros porque ganamos muy cómodamente. El que salió segundo porque tuvo más votos de lo que se presumía y el que salió tercero también, porque tuvo mucho más por ser su primera elección de lo que también los pronósticos caseros pensaban así que nos saludamos, nos fuimos todos con ganas de seguir trabajando».

¿Cómo queda la composición, es decir, si se distribuyó a partir de los porcentajes que obtuvo cada lista?

La ley tiene un sistema que arroja resultados a veces disparatados. El proyecto de reforma de ésta ley ya lo tenemos preparado, desde hace dos años que estamos trabajando con esto y ya está en camino a la legislatura. Te voy a comentar como funciona, nosotros sacamos 184 votos y el segundo sacó 127. Votantes total 361, cargos 6, es decir que cada 60 votos te toca un consejero de los 6 en juego. Obviamente nosotros 184 votos, tres consejeros y un remanente de 4 votos. La segunda lista 127 sufragios, dos consejeros y un remanente de 7 votos. La última lista sacó 49, no llegó al piso, ningún consejero. Resumen: terminó 3 a 3. Pero es un empate muy extraño porque es un empate de 51 a 35, yo no veo ningún deporte con un resultado de 51 a 35 que sea empate. Y de votos útiles estamos 60% a 40% aproximadamente. 60, 40. Pero esto es un disparate electoral, porque si se hubiera aplicado el sistema D’hondt el remanente hubiera sido para la mayoría que sacó el 60% y no para la minoría tomando que, el remanente eran 7 y nosotros nuestro remanente eran 4. O sea es un sistema que no existe, pero este dato no tiene importancia porque todos venimos a trabajar, que sea uno más o uno menos de cada lado no tiene mayor importancia, pero no es lo justo.

AUDIO 1 SREIDER

¿La segunda lista es el desprendimiento de la estructura del oficialismo?

Si. Esto fue una génesis, en las tres elecciones anteriores hubo dos listas. Oficialismo y oposición. Nosotros tuvimos en mi último período de gestión que se extendió de dos a tres años en el interregno desde la última elección como consecuencia de la pandemia, porque esta elección de ahora es la de mayo del 2020 postergada. En estos tres años estuvimos trabajando muy bien con la oposición, con enormes coincidencias. Con una enorme voluntad de la oposición de colaborar, lo cual naturalmente derivó en una lista de unidad con la oposición. Estamos todos yendo para adelante con el Departamento Judicial, con la cantidad de órganos que hay para crear todavía, con la necesidad de justicia de Moreno y de General Rodríguez, y trabajamos todos juntos. Cuando surgió la idea de la lista de unidad, hubo un grupo del sector nuestro que no estuvo de acuerdo con esta unidad y formaron otra lista oponiéndose a la unidad o planteando que… no sé. Yo no vi propuestas de ellos, ni motivos concretos para no formar parte de la lista de unidad. Pero bueno, ellos decidieron eso así que están en su derecho de plantear, lo que pasa que el discurso era un poquito… no sé, no tuvieron discurso porque ellos son parte de la gestión, o sea, no sé si son oficialismo, si son oposición. Se presentaron como oficialistas. Pero quizás también lo sean y quieran sumarse. No quedó demasiado claro para el electorado, cuál era su vocación o su propuesta, hablaba de juventud pero nosotros tenemos como colegio la vicepresidenta más joven de la historia de la colegiación que ahora formó parte de esta lista que no estuvo con nosotros… no quedó clara la propuesta en términos de posicionamiento».

AUDIO 2 SREIDER

Fue una elección que debe tener unidad en los aspectos institucionales y fundacionales, lo planteo porque Moreno – General Rodríguez tiene mucho para construir o fortalecer su Departamento Judicial

Están las cosas encaminadas. Tenemos una unidad de acción, yo destaco muchísimo el trabajo de nuestra diputada provincial Débora Galán en la Legislatura (bonaerense) que está luchando para que tengamos seis (6) nuevos Juzgados de Familia, un proyecto trabajado por el colegio y conjuntamente con la asociación de magistrados local con el acompañamiento de los dos municipios, entonces vamos para adelante con eso. Ya está hablado el Ejecutivo, tenemos total acuerdo. Este proyecto además tiene el apoyo del bloque opositor por intermedio de la legisladora Noelia Ruiz que se puso también el tema al hombro y está trabajando con Débora. O sea ahora en la Legislatura las cosas parecerían un poco más sencillas en cuanto a que son dos bloques simplemente con una cámara para cada grupo, o sea que por consenso de los dos bloques esto tiene que salir muy rápido. Es el problema más urgente a nivel legislativo, los Juzgados de Familia están colapsados, es inhumano el trabajo que tienen, cuando en realidad correspondería que haya nueve como mínimo y hay tres. No pueden hacer más de lo que hacen, sabemos que por día entran más de 50 denuncias por violencia. ¿Cómo hace una jueza para atajar cincuenta penales por día? Que caen todos juntos… realmente yo valoro y no puedo entender cómo hacen realmente. Después estamos luchando en el Consejo de la Magistratura para avanzar con el concurso de los camaristas, la Ley de Cámara ya fue sancionada en el 2016 y con carácter de urgencia y todavía no se llamó al concurso. Es sencillamente inexplicable y lo mismo que los diez fiscales que se agregaron en el 2016 legislativamente y que Moreno los necesita de una manera imperiosa, así que eso también estamos esperando el concurso en el Consejo de la Magistratura que está también trabado.

AUDIO 3 SREIDER

En Moreno, a los 07 días del mes de mayo de 2021 y siendo las 18:00 horas, concluida la votación se reúne el comité de escrutinio, integrado por los Dres. Ricardo Norberto Flores, Mario Bernardo Galeazzi, Maria Laura Oyarzabal y Marcelo Mauro Gradin y proceden al recuento de los votos emitidos, arrojando el siguiente resultado:

MESA ÚNICA:

Votos emitidos: 361 votos

Votos válidos: 360 votos

Lista nro. 1: 184 votos

Lista nro. 2: 49 votos

Lista nro. 3: 127 votos

Blanco: 1 voto

Nulos: 0 votos

Empadronados ausentes: 309

El resultado del comicio arroja la incorporación de:

AL CONSEJO DIRECTIVO: (TITULARES)

Por la lista N° 1:

a) Dra. Eloisa Raya de Vera

b) Dr. Roberto Ariel Erpen

c) Dr. Diego Cristian Souto

Por la lista N° 3, se incorporan:

a) Dr. Esteban Rodrigo Martin

b) Dra. Florencia Micaela Donadio

c) Dr. Marcelo Vicente Argentino



AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA:

TITULARES

Por la lista 1:

a) Dr. Domigo Fernando Falco

b) Dra. Paola Lorena Bartolome Aleman