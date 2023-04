Trueno y 30 mil personas en el Cuarto Festival Urbano

Este 15 de abril en la Plaza Buján se llevó adelante la cuarta edición del Festival Urbano (FU) de Moreno, donde artistas locales, emergentes y consagrados, se presentaron ante 30 mil personas que disfrutaron de un día a pura cultura urbana.

El FU es una iniciativa del Municipio de Moreno y su intendenta Mariel Fernández, que se realiza con apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de acercar al pueblo de Moreno, de forma libre y gratuita, espectáculos de primer nivel y apoyar a las y los jóvenes artistas morenenses.

El evento comenzó con las presentaciones de los artistas locales: Mendo, Mary Jane, Ropper & Bro, Nadu Yelen y Rojas. Luego, también se presentaron La Conección Real, Ronpe 99, SouiUno, Bandido, Yami Safdie, Shitstem y Skan. El broche de oro de esta jornada estuvo a cargo de Trueno, uno de los máximos exponentes del hip hop en Argentina».

“Este festival se enmarca en una política de cuidado para las y los jóvenes, lo creamos pensando en que ellas y ellos fueron los más afectados por la pandemia, entonces el primer objetivo fue ver que podíamos hacer para darles felicidad. También acompañamos los sueños de las y los jóvenes morenenses que se quieren expresar a través el arte, y acá les brindamos la oportunidad de que lo hagan en un escenario profesional y con algún artista que sea de su interés, que los convoque”, afirmó la Intendenta y destacó que: “Siempre el festival se desarrolla durante todo el día donde se ofrecen actividades de recreación y también políticas de cuidado como la prevención del consumo y contra la violencia y de género».

Por su parte, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, quien también estuvo presente durante el Festival, expresó que: “El Estado tiene que garantizar el derecho a la cultura. Por un lado, a producirla y eso sucede acá donde participan artistas locales, consagrados y emergentes en el escenario y en todo lo que sucede. Y por otro lado, garantizar el acceso a la cultura, porque hay expresiones que sino son garantizadas por el Estado, no son abiertas y gratuitas, y están garantizadas condiciones de seguridad, de cuidado y de encuentro, no es posible acceder. Entonces para nosotros la cultura es un derecho, que no puede ser simplemente una enunciación, y tiene que tener su correlato en los hechos y en el presente. Acompañamos, celebramos y admiramos lo que se hace en Moreno”.

Además, durante la jornada hubo actividades de recreación como cabina de fotos y cámara 360 gratuitas, stands de trenzas, barbería y tatuajes; así como también promoción de distintos programas municipales con los que se implementan políticas de cuidado y de prevención.

Una vez más el evento más importante y multitudinario de la cultura urbana de la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires ofreció un impactante Festival para el disfrute de miles jóvenes y familias.