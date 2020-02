0 shares







KARINA ÁLVAREZ SOBRE LA EMPRESA TRÉBOL Y LOS NUEVOS CONCEJALES –

Legisladora de COPEBO, conducida sindical y políticamente por Julio Rubén Ledesma, acepta la entrevista sin problema alguno. Con una marca propia (desde que llegó al HCD en 2017) sitúa los temas que deben ser resueltos de cara a la población y con transparencia. Por supuesto que la pertenencia al peronismo, por su trayectoria gremial, responde si las medidas que tomó la Intendenta Mariel Fernández dirigidas a la planta municipal son un ajuste claro y evidente o es parte de lo lógico y necesario: “Como se sabe hubo no renovación de contratos y bajas de Directores y Secretarios, que es lo que hace todo gobierno, una historia que ya la pasamos. Hubo empleados, también de este Concejo Deliberante, que al volver de sus vacaciones se encontraron con la no renovación del contrato. Por lo menos en el HCD había gente que no sabíamos quienes eran…”

¿Ñoquis que estaban nombrados acá en comisión?

No, no, incluso algunos quedaron porque estaban nombrados acá pero trabajaban en Obras Públicas, por ejemplo. Hubo un par de errores pero a esos empleados /as se los volvió a incorporar…

Entonces fue una medida general para luego ir a lo particular

Exacto porque lo que hizo la gestión saliente fue nombrar a una persona que sólo tenía tres meses de trabajo, lo pone con una categoría 15 pero en el mismo decreto hay otra persona con categoría 1 pero con treinta años de trabajo…

Una decisión ejecutiva que alcanza a 600 personas, con las particularidades que cada historia tiene, aparecen las correcciones pero no se conoce la información oficial. El Concejo Deliberante crea una comisión para evaluar y no tienen el listado, es decir, no puede trabajar

Bueno hasta ahora no se remitió la información. Estamos a tres semanas del comienzo de sesiones ordinarias y ahí calculo que pediremos informes y nos lo darán.

Se prometió en campaña que este HCD sería mejor por contar y exigir la información. Eso no ocurre, ¿es peor que el otro, el que se cuestionaba?

No, no se puede decir nada de este HCD porque llevamos 60 días, pero en treinta hubo vacaciones. En diciembre se aprobó el Presupuesto y yo tengo fe y esperanza que éste Concejo será mucho mejor. Ahora estamos esperando debatir el tema de la basura, El Trébol, que es algo por el que fuimos acusados el año pasado. Eso más La Perlita, Estacionamiento Medido, Telecentro, luminarias, Ciudad Barceló. Veremos si esta gestión y éstos concejales nuevos van a acompañar porque queremos que todo sea claro y transparente, tal como se dijo en la campaña.

Cesaron los contratos laborales y eso se llama despidos, y luego llega la decisión de no pagar más las horas extras, ¿todo eso no es un ajuste? Además se saca un comunicado por las redes sociales donde se informa que se ahorra 85 millones de pesos. Pienso cuánto sería el ahorro si se controla a la empresa El Trébol, y lo digo no en forma capciosa sino por la historia

Bueno, el comunicado que salió fue algo que nadie esperaba, algo interno, pero además es algo que nosotros no votamos así. Por eso estamos esperando el comunicado…

Debe ser un acto administrativo porque lo que hizo el Secretario de Gobierno es un acto administrativo

Si o por lo menos desde el Concejo Deliberante aclararle a la población que nosotros no votamos eso

¿Por qué no sale un comunicado de la Presidencia del Concejo Deliberante aclarándolo, hablo que la ordenanza votada en el recinto? ¿Por qué se espera el mes de marzo si la Presidenta, Araceli Bellota, lo puede hacer ahora?

Calculo que está esperando el regreso de muchos concejales que se tomaron vacaciones. Oficialmente hoy terminó el receso.

De nuevo, le pregunté si las medidas que tomó la Intendenta no son un ajuste contra los trabajadores /as

Calculo que van a ser un ajuste de todo tipo, como hace cualquier gobierno, como lo hubiera hecho yo si era la Intendenta. Todo hacemos el recorte y el ajuste en la medida que se pueda. En cuanto al recorte de horas extras alcanza a los empleados /as administrativos /as. Como sindicalista puede decirte que así se hace en las empresas, comienzan con sacar horas extras, después recortan horas y si no se puede más se llega a la suspensión, acá se tomó la parte de las horas extras que es la primer medida …

Insisto que al no haber una aclaración e información oficial para este Concejo Deliberante carecen de elementos para afirmar cuánto y cómo afecta

Por eso repite que no sé a qué empleados se le reducen las horas extras. Cuando tenga todos los detalles podré hablarte del tema, hasta el día de hoy no sabemos cuáles son las áreas que alcanza la medida.

En la entrevista dijo que hay temas como El Trébol (recolección de la basura) y Transportes La Perlita. Cuando usted asumió la banca y en la primer nota que puede hacer, marcó a estas dos empresas. Luego aparece el proyecto Barceló, Solares, Estacionamiento Medido, un paquete importante que en teoría este nuevo Concejo Deliberante debe resolver. Hasta aquí no hay información sobre lo hecho con El Trébol y La Perlita, en dos meses de gobierno

Nosotros tenemos que constituir las comisiones. Hasta que no empiece la actividad no podemos pedir, pero por supuesto que estamos en tiempo de la renovación o no de los contratos, así que seguramente nos estarán convocando a reuniones e informándonos cómo van a avanzar.

Por qué es importante para usted La Perlita y El Trébol recordando que los nuevos concejales /as lo prometieron en campaña, incluso en aquella No sesión de la prórroga del actual contrato se les adjudicó un contubernio

Es importante porque son los servicios públicos fundamentales para los vecinos /as de Moreno. Ese es el compromiso que asumí desde el primer día y la lucha es constante con el Trébol y La Perlita. Si no cumplen con los contratos tienen que venir otras empresas, esto es así de claro porque si no para que sirve el reciclaje o que se barra la vereda cuando no está lo fundamental, que el camión pase a recolectar la basura. Se pueden lanzar campañas pero lo que necesitamos es lo básico y yo tengo esperanza en este gobierno que cumplirá lo que dijo en la campaña, hacer que las empresas cumplan con los contratos. El año pasado nosotros tuvimos muchas acusaciones por el tema de El Trébol, ahora quiero que cumplan con lo que dijeron en la campaña.