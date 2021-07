Un 13 por ciento aprueba la gestión de Mariel, un 12 rechaza pero un 75 no sabe ni conoce

Un cuadro diagnóstico, una muestra de datos, es una invitación para leer sin lineamientos. Los ojos pueden detenerse ante cualquier semáforo y advertir algo más que colores. La Universidad de la Matanza. Secretaría de Medios y Comunicaciones, Observatorio Social, realizó un trabajo que tiene 50 piezas con valor agregado de sintonía electoral.

El universo elegido, mayores de 16 años residentes en las Provincia de Buenos. Memoria descriptiva para leer:

Instrumento: Cuestionario estructurado

Técnica de recolección: CAWI

Reclutamiento: On-Line mediante puntos muestra geolocalizados

Muestra: Ajustada según parámetros poblacionales de Sexo, Edad, Nivel Educativo y Regiones

Período: 3 de Julio al 7 de Julio

Casos efectivos: 1251

Margen de error: 2,8%

Nivel de confianza: 95,5%

De atrás hacia adelante en el apartado Provincia de Buenos Aires, Sección Imagen de Intendentes /as, domina una franja de color gris que toca a figuras muy conocidas y escasamente reconocidas. Entre NO LO SÉ Y NO LO CONOZCO, la franja se mueve desde más del 30 por ciento y superando el 70 por ciento. Las únicas excepciones son: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Macri (Vicente López), que se encuentran por debajo del 30 por ciento de no o desconocimiento por parte de los /as encuestados /as.

Si nos paramos en la óptica de la gestión = imagen, el ranking lo lidera Insaurralde y en el fondo de esa tabla está la Intendenta de Moreno. Mariel Fernández, según la encuesta de la Universidad Nacional de La Matanza, tiene estos números asignados a ítems estructurados:

IMAGEN MUY BUENA BUENA MALA MUY MALA NO LO SE NO CONOZCO PORCENTAJE 2 % 11, 7 % 6.5 % 5,6 % 19,4 % 54,7 %

Un 75 por ciento no califica a la primer Intendenta mujer de la historia de Moreno porque está desconectado no solo de la gestión sino de lo que puede llamarse política.

Del 25 por ciento que opinó, la mitad más uno le dice SI a la Jefa Comunal, mientras que el 12 (por ciento) rechaza en cualquier orden la imagen y la gestión.