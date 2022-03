Un Ángel en la madrugada del Concejo Deliberante

La semana pasada ocurrió un hecho curioso que por la circunstancia no se encuadraría en ninguna falta grave aunque desde la Presidencia a cargo de Araceli Bellota está bajo análisis «algún procedimiento administrativo» sin vulnerar el Reglamento Interno del HCD.

Ángel Guerrero concejal de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda – Unidad (FIT -U) llegó a la puerta del edificio de la calle Martínez Melo a las 3:40 horas del miércoles 23 de febrero. El trabajador municipal a cargo de custodiar las instalaciones le permitió el acceso. De acuerdo al testimonio en off de varios /as legisladores de distintos bloques, la Presidencia tomó una correcta decisión el año pasado al solicitar a los /as elegidos por el voto popular, al definir un horario razonable para el ingreso y egreso. En casos excepcionales, los /as concejales /as deberían requerir una autorización comunicándose con la Secretaría o la Presidencia del HCD.

Por el horario al que llegó el concejal Ángel Guerrero, puede suponerse que no produjo la comunicación que lo autorice. Horas después del mismo día, cuando las trabajadoras municipales de mantenimiento toman ubicación en su puesto de función, registran que el agua salía del interior de la oficina. Golpean la puerta y no obtienen respuesta alguna. Buscan la llave y antes de ingresar Ángel Guerrero asoma la cabeza y les dice que había un problema en el cuerpo de sanitario, que no salía agua del bidet. Las oficinas no cuentan con ducha (existe un reclamo al respecto). Antes de las 10 horas Guerrero se retira del edificio. Las trabajadoras efectúan la limpieza de una oficina que presentaba cierto «desorden».

Desalambrar intentó (antes de realizar esta descripción) hacer la entrevista con Guerrero que atendió los mensajes, aceptó la llamada telefónica y cuando escuchó la inquietud periodística respondió que «no tenía que hablar con una radio sobre el tema«. Las explicaciones, según su palabra, las daría su ASESOR, quien se presentó en la Presidencia del HCD para hablar del asunto y Bellota, con buen tino y lógica, desistió escucharlo porque espera tener un contacto presencial con Guerrero.

El tema fue comentado por la Presidenta el pasado día viernes por la tarde al producirse la reunión con los jefes de bloque para avanzar con la conformación de las comisiones. Lucas Franco, Gisele Agostinelli, Juan Fernández y Lorena Pereira, escucharon las palabras de la Presidenta quien les aseguró que «el ingreso de Guerrero no se encuadraría en ninguna falta grave» porque el edil accedió en buenas condiciones.

Desde el año 2021 se fortaleció el sistema de seguridad en el edificio legislativo. Cuenta con cámaras en la puerta de ingreso y en el pasillo histórico del HCD.