EN UN SERVICIO ESENCIAL FALTA LO BÁSICO PARA TODOS /AS LOS TRABAJADORES /AS –

Hay un mercado gigante que quiere comprar lo que por la alta demanda escasea. Dos semanas atrás el «puente aéreo Argentina – China» logró aterrizar 1 millón de barbijos quirúrgicos, 150 mil barbijos KN95, y 120 mil antiparras para trabajo médico:

¿Bajo qué criterios el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realiza la distribución? ¿Con qué plan los insumos que llegan a destino son asignados? Si lo necesario, indispensable y vital no cubre todas las áreas, sin excepción ni excepcionalidades, ¿aumenta o disminuye el riesgo de contagio?

Los trabajadores /as de la salud están en la línea fuego (si seguimos la consigna institucional que esto es una guerra), es la Infantería que pone el cuerpo, todos los días. En la Maternidad Estela de Carlotto aparece un síntoma que contagió al personal, residentes ocasionales y vecinas que aguardaban por una atención: aplausos en una asamblea circular, respetando la distancia, palabras que advierten de los riesgos a los que son expuestos todos y todas.

Si el análisis impacta en lo profundo, trabajo digno, respetado y cuidado, es lo que desde hace largos años se demanda a los gobiernos. En proceso de COVID -19, ¿la exigencia no debe ser mayor, además de los aplausos y reconocimiento?

Dato necesario. Para descomprimir el Mariano y Luciano de la Vega, todos los partos de baja complejidad están canalizados en la Estela de Carlotto:

La Presidenta de CICOP en la Maternidad Estela de Carlotto despliega el mapa de situación. Romina Moschella explica: «Aumentó la cantidad de consultas, la internación, los bebés en neonatología que vienen de los hospitales, Posadas y Mariano y Luciano de la Vega, todo aumentó pero estamos con la misma cantidad de personal y de insumos. Ocurre que en desarrollo de la cuarentena obligatoria son varios los protocolos que fija el Ministerio de Salud en relación a los equipos de protección personal de acuerdo al puesto de trabajo».

¿Qué lineamientos deja la segunda reunión del Comité Mixto que se produjo el día 27 de abril?

Lo que se estableció allí que todo el personal de hospital público o de cualquier centro de salud tiene que tener y utilizar barbijo quirúrgico, aunque también especifica quienes deben usar el barbijo N95 o quienes deben ponerse el equipo ante sospecha de COVID -19. Hasta el momento la distribución de barbijos quirúrgicos es escasa, ni siquiera cada tres horas que es lo que indica el fabricante…

¿En qué áreas se repartían los barbijos quirúrgicos?

Quirófano, en sala de partos (UTPR), laboratorio y neonatología, pero recalco que en forma escasa, no en la cantidad necesaria y adecuada por persona y hora trabajada. El resto de los y las trabajadoras /es, me refiero a psicología, administración (que es la primera cara visible), cuidadores, todos /as recibíamos tapa bocas, al igual que las compañeras que están en la sala de puerperio y enfermeras en el área de ginecología. Debo señalar que hubo donaciones de máscaras y que no se distribuyeron en todo el personal. Desde el inicio de la cuarentena recibimos dos (2) tapa bocas, según el sector que ocupe. Yo como psicóloga en la Maternidad recibí dos (2) y los compañeros /as de Administración solo uno (1). Sabemos que el insumo está en falta porque es una pandemia disruptiva a nivel mundial pero entendemos que hay exigibilidades y que los insumos tienen que estar para proteger a los trabajadores /as que se enfrentan a los pacientes que son catalogados como sospechosos y por supuesto a ellos /as…

Por función y obtención de mejor salario, hay trabajadores /as que recorren varios centros públicos e incluso privados lo que eleva el nivel de riesgos

Es lo que llamamos pluri empleo y por supuesto que todo es una vía de contagio tanto para los trabajadores /as como para las pacientes mismas. por eso exigimos los barbijos quirúrgicos, que fue lo resuelto en el último Comité Mixto el día 27 de abril, dos días después presentamos la nota en la Dirección de la Maternidad. Así llegamos al día jueves 30 de abril y a las 9:30 horas al no tener la protección para poder trabajar realizamos un aplauzaso en la sala de espera y junto a la comunidad ya que no nos podemos exponer a situaciones que nacen de responsabilidades que no son ejecutadas en tiempo y forma.

Si el cuerpo de trabajadores/as de un hospital o centro de salud es esencial, ¿cuál sería el argumento de que falte lo esencial? Que no se encuentra en el mercado

Es un gran problema, las burocracias que hay en el medio para que lleguen a cada Hospital, en la Maternidad hasta el día de la fecha no tenemos pacientes internadas por COVID, por eso quizás en la distribución se hace en función de jerarquizar o priorizar hospitales Generales, pero cae en un error en prejuzgar que no hay posibles casos sospechosos en este lugar. Se tomó como prioridad la sala de parto, el laboratorio y neonatología, así y todo los insumos eran escasos y al resto de los trabajadores/as se los invisibilizó cuando también están en contacto con las pacientes. Según el protocolo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se puede tener una triple capa estando a un metro de distancia, pero yo tengo un barbijo que me fue dado la semana pasada que solo tiene dos capas y una sola tira. El modelo médico hegemónico piensa que la pandemia del COVID solo afecta al cuerpo y no piensa en la salud mental, pero el cuerpo no es solamente físico existe también la ansiedad, aspectos supresores durante el parto y puerperio que son momentos disruptivos en la vida de una persona.

La dirección a cargo del Dr. Fernández ¿se juntó el día de la asamblea con ustedes? ¿Cómo se resuelve esto?

Nos consideramos en asamblea permanente luego del aplauzaso, empezaron a repartir barbijos quirúrgicos pero sabemos que hay escasez de insumos por eso apelamos a la responsabilidad de los distintos directores y a quienes arbitran los medios para que se puedan garantizar los insumos en la Maternidad. Ayer luego de la repartición, ya no quedaban, que hagan los llamados pertinentes, nosotros elevamos una nota proponiendo la toma de temperatura en el ingreso a la Maternidad que fue hecho por primera vez el 29 de abril luego de 40 días de cuarentena. Desde el gremio nos relatan que en el Ministerio dicen que los insumos están, si es así que lleguen a los puestos de trabajo porque los estamos necesitando. Algo que nos afecta también es que venimos remarcando la característica del pluriempleo, en función del cargo que tenés y del salario que se percibe. En el caso de salud es bajo y tuvimos varias paritarias que fueron rechazadas en este gobierno por ser nefastas. La última fue la semana pasada, y eso hace que los/as compañeros deban tener varios trabajos para llegar a fin de mes, y eso hace que estén circulando por otros lugares de trabajo y que vayan llevando el virus a distintos espacios de trabajo. Por eso es necesario que estemos protegidos, porque entre compañeros nos podemos contagiar.