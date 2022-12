Un Castillo levanta el Frente Nacional Malvinas Moreno

Presentación y acto en el Colegio del Buen Ayre en la tarde del viernes con presencia de dos figuras de peso del gobierno municipal, Emmanuel Fernández, concejal y cuadro del Movimiento Evita, Alberto «Beto» Conca Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Moreno.

Además acompañan La «Nunca Menos» nacional, organización «Causa Nacional», Agrupación «Rubén Rodríguez», «Peronismo Unido» de Moreno, Fundación «Música y Esperanza» de Luján.

Antonio Castillo de la OLP (Organizaciones Libres del Pueblo) definió la propuesta: «Esta es la expresión política de, ni más ni menos, de todo el trabajo que viene haciendo la OLP, y esto es darle el brazo político de esa construcción con una propuesta frentista, y con una concepción de que la construcción táctica se debe hacer a través de los frentes de masas, frente estudiantil, el feminismo, trabajadores sindicalizados, trabajadores informales y para todos los sectores del campo popular que quieran construir una expresión política de poder, y además porque se viene el año electoral y queremos estar en esa discusión».

La OLP está en el Frente de Todos y hoy lanzan un Frente. Ya que viene un año electoral, pregunta, ¿qué armas tienen para dar la discusión política?

La vocación de no sectorizarnos, de ser amplios, hermanarnos con otras organizaciones. Nuestro fuerte está en la calle, en los territorios, pero como dijimos hoy en este acto de lanzamiento de Frente Malvinas Moreno, queremos sentar las bases para construir las futuras políticas públicas que le harán bien a la gente de Moreno. Creemos que falta más política, más discusión de fondo no electoral, como contribuir para sacar a la Argentina del estado en el que se encuentra. Fijate que se dio una situación curiosa, porque tras la condena a Cristina creemos que la clase dirigente no estuvo a la altura de las circunstancias para reaccionar. Creemos, junto con otros compañeros y sectores, que NO nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos como se cercenan los derechos de la gente y sus representantes. Sabemos que esto es para largo porque queremos discutir otro modelo de país.

Ustedes son parte del actual gobierno, ya que hablás del Estado

Así es, para no aceptamos que se vulneren los derechos de los sectores más postergados y humildes. Los que aprendimos a hacer política tenemos que ser coherentes y leales a las ideas, que están para defender y organizar…

En los tres niveles, nacional, provincial y local, se afirma que no hay mesas de diálogo para debatir las políticas públicas

Coincido, pensamos lo mismo. Y en este sentido es que queremos discutir políticas de Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Este espacio no está dispuesto a hacer un negocito electoral para el año que viene sino que pretende sentar las bases que siembren una nueva conciencia, sobre todo en un distrito como el de Moreno que está viciado de electoralismo. ¿Hace cuánto que el Concejo Deliberante no trabaja una ordenanza relacionada con la generación de trabajo y vivienda? Eso es lo que queremos discutir, para transformar la realidad de la gente.