DOS CASOS POSITIVOS QUE SE ATIENDEN FUERA DE MORENO –

Es el barrio, los grupos, las redes. Existe el aislamiento comunitario porque las fronteras son delimitadas. A partir de los rumores de casos confirmados, positivos, el Coronavirus deja de ser invisible. Se despliega una solicitud de testeos masivos, toma altura la crítica hacia la figura del gobierno municipal que en tiempo récord es hisopada y obtiene el resultado NEGATIVO. Mujeres y madres del barrio federal de Lomas de Casasco anuncian (con tiempo) una concentración en Padre Fahy y San Luis. Nada ocurrió ayer, no hubo protesta ni testeos masivos, pero si una serie de comunicaciones y comunicados de trabajadores /as, de funcionarios /as que construyen empatía desde la certidumbre.

«Ante las inquietudes surgidas por la situación de la pandemia de COVID 19 en el Barrio Federal de Casasco, queremos contarles que al momento se registran, dos casos confirmados notificados en dicho territorio.Las personas afectadas se encuentran realizando aislamiento institucional, fuera del barrio y los contactos están siendo atendidos por su obra social y en seguimiento por el área de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud del municipio. Cualquier duda o consulta estamos a disposición. Asimismo les recordamos la importancia de mantener todas las medidas de bioseguridad recomendadas: aislamiento social, uso de tapaboca, lavado de manos y desinfección de superficies«.

Coordinadora Zonal de Salud – Moreno Sur

Cada jornada la Secretaría de Salud emite un parte diario. El mismo dejó de tener (hace un tiempo) el mapa de Moreno indicando las zonas donde están identificados y controlados los casos de COVID -19.