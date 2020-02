0 shares







TRAS SETENTA DÍAS FUNCIONÓ A PLENO –

Vera Chávez no podía ser Presidente del cuerpo, una idea de mucha fuerza de la Intendenta Mariel Fernández. La oposición que se compone de cuatro consejeros de Juntos por el Cambio y Vera Chávez del Frente de Todos, ex candidato a intendente, coincidieron en exigir la suspensión de la consejera Cecilia Parentti que tiene dos causas penales vinculadas a la función que tuvo en el Consejo Escolar. Una es la llamada «Títulos Truchos» y la segunda por el Servicio Alimentario Escolar, investigación que se ubica en la Escuela N°41 del barrio Lomas de Casasco. El oficialismo plantó bandera en el principio de inocencia de la compañera consejera Parentti.

Como los trámites requieren de política y consenso, la oposición tuvo las manos para llamar a una sesión Especial pero no llegaba al número de SIETE para expulsar a Parentti, aunque tenía cinco para avanzar a una suspensión por 90 días. El oficialismo no podía impedir ese momento y encontró un atajo para evitar el debate que sería a puertas cerradas pero, con el diario del martes, tuvo presencia adentro y afuera del Consejo Escolar con el apoyo de la militancia. La sesión Especial no existiría porque es el ente jerárquico superior decidirá. Este esquema tuvo una maduración de casi setenta días

PUNTO 1: La solución del «conflicto» ¿está en manos del equipo de asesores Legales de la Dirección Provincial de Consejos Escolares? Si se resuelve en La Plata suspender a Parentti, ¿dónde pondrán el principio vector de la inocencia hasta que la justicia demuestre lo contrario?

Cuarto intermedio de la Sesión Especial sin tiempo definido. El martes donde se confirma que el Servicio Alimentario Escolar queda en manos de la Municipalidad de Moreno ya que el Consejo Escolar no funciona, no sesiona, está paralizado y con dinero en las cuentas, con proveedores que exigen cobrar. Un día después los diez consejeros escolares están en el recinto. Queda abierta la sesión ordinaria (la especial seguirá esperando), en consideración las disposiciones, el oficialismo aprueba los pagos adeudados y la oposición se abstiene (el consejero Quiróz los rechaza).

En el facebook oficial del órgano descentralizado se puede leer: » Se realizó hoy la primera Sesión Ordinaria en la que se trataron las ordenes del día y se conformó en su totalidad el cuerpo de consejeros escolares. Finalmente y con mucha expectativa podemos empezar a trabajar como corresponde por y para nuestras escuelas«.

Está normalizado y funciona, aún sin resolución del caso Parentti, sin la responsabilidad del Servicio Alimentario Escolar, un derecho – obligación que es de la Provincia de Buenos Aires porque la educación está bajo su órbita.

No hace mucho tiempo cuando Vidal gobernaba, municipalizar el SAE era un señal evidente de transferir a los Municipios la responsabilidad propia, en detrimento de la educación y como parte del ajuste.

En 24 horas se resolvió lo que llevó más de sesenta días sin diálogo ni puentes transitables entre los bloques (claro que hubo reuniones individuales).

Los vientos soplan en las direcciones conocidas, lo que cambia es el pragmatismo que ejerce el poder. Ahora funciona y trabaja el Consejo Escolar por y para las escuelas, sin el Servicio Alimentario Escolar calculado en más de 600 millones de pesos para enfrentar el hambre que sufren niños/as, jóvenes y adolescentes.