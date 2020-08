0 shares







Dice el gobierno que todo está congelado y se mantienen impedidas las empresas de realizar cortes de suministro. En la práctica, la realidad demuestra que la factura aumenta 1199 pesos por consumir solo 2 Kwh más por mes, y esto no tiene antecedente en ninguna práctica tarifaria.

Los cambios de Categoría que se corresponden con los valores analizados de T1 R1 a T1 R9 producen variaciones de costos (sin fundamento técnico) que pueden ser importantes y hasta astronómicos al pasar de 600 a 602 Kwh/mes.

El cambio del cargo fijo , se produce bimestre a bimestre, según los consumos del periodo, careciendo de algún alisamiento como sería establecer la categoría en el promedio anual o por lo menos en forma estacional.

Como la mayor parte de los consumos están por debajo de los 1000 Kwh/mes, donde los valores unitarios de la remuneración del distribuidor, ésta aumenta dos veces, una por el aumento de los Kwh y otra por aumento del valor unitario de la remuneración

Ricardo Vago está al frente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, analiza el momento que puede representar una chispa adecuada para el crítico escenario social:

Si una persona consume 2 Kwh más de un mes a otro el salto cualitativo en la factura es abismal, justo en tiempo de pandemia donde el aislamiento se vuelve un poco más obligatorio y se usa más la luz. ¿Cómo lo encuadramos a esto?

Primero, el sistema tarifario que se aprueba en el año 2017, en abril, es el mismo que rige hasta ahora y ha ido aumentando las tarifas de forma no transparente y favoreciendo los intereses de las empresas distribuidoras. Se potencia enormemente porque la persona en pandemia está dentro de la casa, los chicos no van al colegio, ha aumentado un 70% el consumo en el mes más frío de los últimos cuarenta años, que fue julio.

Lo ponemos en estos números, una persona que consume 600 Kwh mes pagó con impuestos $1150, si consumió 602 KW pasa a pagar $2349. Es una aberración.

Es justamente un esquema tarifario pensado para no ser ni racional ni transparente, pensado para castigar “teóricamente” a aquellos que consumían más de 700 Kwh. Usualmente el usuario no consumía esas cifras, lo que pasa es que ahora todos los consumos de 300/400 pasan a 700, hay facturas de $7000, $8000, $9000 pesos mensuales, agravado por la Tasa de Alumbrado que es algo de 400 y pico de pesos. A nosotros se nos hace imposible explicarle a un usuario electro intensivo que no tiene gas, que usa para calefaccionarse un caloventor de 2 Khw por hora de consumo, que lo tiene prendido 10 horas, son 20 Khw por treinta días son 600 Kwh de consumo. Estos 600 sumados a los 300/400 que consumía habitualmente hacen que la cuenta de 1000 Kwh y la factura llegue a $7000, lo cual es impagable.

El cargo fijo también está con suba y aumento

Claro, históricamente el cargo fijo era el promedio de los seis bimestres, salía el bimestre más viejo de casi un año y entraba el nuevo, entonces el cargo fijo iba variando de a poco. Ahora el cargo fijo es variable bimestre a bimestre con saltos de ser $150 con 150 Kwh a ser $1600 con 700 Kwh o sea salta un 150% el consumo y un 4000% al valor de la factura y eso el usuario no lo comprende.

¿El cargo fijo es totalmente para el distribuidor?

Si, el cargo variable tiene un pequeño porcentaje para el distribuidor. Nos encontramos con la necesidad de explicar esto y que el ENRE que cree que ha escrito, presentado papeles planteando que la revisión tarifaria hecha por el gobierno de Macri es incorrecta, injusta, haga algo por el usuario. Ellos dicen que están trabajando la macro pero hay una micro que debe tener una respuesta.

Creo que puede explotar en cualquier momento porque es impagable, es abusivo y como leí en un informe no hay en el mundo un lugar donde pase esto.

Porque normalmente las tarifas tienen una racionalidad. No es racional que aumente de golpe un 60% el costo, no es racional que por 2 Kwh gastes mil y pico de pesos más. La gente se siente engañada, lastimada en esencia, sabe que la tarifa es cara pero la tarifa cara también tiene una racionalidad proporcional, el salto absurdo de 500 Kwh que tiene de gasto $2600, al que gasta 300 Kwh de base a 800 Kwh se va a $6000 con el alumbrado público. Eso significa que la gente dejó de consumir otro artículo de primera necesidad. La pandemia, como en tantas otras cosas de la sociedad, lo que hace es aumentar la crisis y nuestros problemas como país, este sistema tarifario es no transparente, inequitativo y favorable a determinadas empresas distribuidoras.

Tal vez no explota este abuso porque las empresas no pueden cortar el suministro, pero la deuda existe

¿Qué hace la pandemia? Multiplica, potencia, de alguna manera humilla al usuario, por eso la necesidad de poder dar algún tipo de respuesta. Es imprescindible dar algún tipo de respuesta, lamentablemente esto que vemos acá lo vemos en el Hospital, en el tren, había una vida pre-pandemia donde vivíamos con problemas, había pocos cajeros y ahora hay que hacer de centro una peatonal porque la gente está en la calle haciendo la cola para el cajero. La luz y el gas en invierno tienen que tener alguna solución, el año pasado el gobierno anterior, el 25% de la tarifa de invierno la pasó al verano entonces el pico lo distribuyeron sin intereses. Nosotros estamos pidiendo como Asociación de Usuarios, como conjunto de asociaciones, que el pico del gas lo vuelvan a distribuir en verano para no cargar las tarifas. La propuesta de no corte es insuficiente frente a la situación de altos consumos, bajo nivel de ingresos, disminución del nivel de ingreso.

La propuesta de no corte favorece a la empresa, porque no se corta pero corre el medidor y después vienen los saltos de $5000-$6000 de mes a mes.

Lo que pasa es que se mezcla con que los primeros meses no se midió la factura, porque no pasaron a medirla. Hubo un acuerdo que cuando se suma un alto valor como consecuencia de haber estimado la factura con el mes más barato de los últimos 3 años se paga en 6 cuotas a partir de septiembre u octubre, eso se ha corregido y se paga sin intereses en 6 cuotas por un problema de factura estimada que ha pasado en la luz, el gas y en el agua. La situación de facturas que duplican o triplican el valor del año pasado para mismo periodo, con el mismo valor y costo del Kwh, es decir, el Kwh vale lo mismo pero el cargo fijo al aumentar tan potencialmente como dijimos por el consumo, se dice costo fijo y es tramposo porque es un costo variable más, lleva a estas facturas a las que claramente hay que darles algún tipo de solución porque sino habrá un enorme conflicto social de aquellos sectores que están acostumbrados a pagar y no engancharse, porque no tienen explicación. Yo les digo que traten de reclamar en EDENOR para que aparezcan reclamos y se den cuenta que esto es impagable.

Esto lo resuelve el gobierno a través del ENRE

Sí, pero el ENRE se encuentra avocado en decir si hay que voltear o no a EDESUR, si hay que rever un pésimo acuerdo que firmó el gobierno anterior dándole lo que correspondía como $1600 por cada usuario de EDENOR y EDESUR, pero eso se convirtió en inversiones en vez de darle a la gente. Eso también se convirtió en discusión. En un marco enorme de discusión interna entre la empresa, en ENRE y también sobre la legitimidad de muchas decisiones tomadas el año anterior, falta pensar qué hacemos con el usuario. Además de buscar la transparencia en los actos de corrupción hay que darle una solución al usuario que no puede trabajar, que tiene un ingreso disminuido o cobra el IFE. Esto es justamente lo que la gente nos plantea en la Asociación de Consumidores y nosotros le decimos que es lo que marca el régimen tarifario, ya no es un problema o un reclamo individual sino colectivo, general, especialmente en los sectores que no tienen gas que se llaman electro-intensivos. El régimen tarifario no da ninguna solución en los barrios, casas, usuarios que al no tener gas se calefaccionan con electricidad, tienen termo, cocina con electricidad, les vienen facturas enormes especialmente agravadas por vivir toda la familia con los chicos en invierno, en pandemia.