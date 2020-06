0 shares







EL PARTIDO DIVIDIDO

Diez consejeros del PJ acuerdan un documento de trabajo con la Intendenta Mariel Fernández. Flota en el ambiente político – partidario una modificación en la cabeza del PJ o la presidencia del mismo, en manos hasta hoy de Walter Festa.

Consejero del PJ en la Secretaría de Adoctrinamiento, Raúl Taborda toma posición no de crítica hacia sus compañeros /as del PJ sino de confrontación directa, abierta: «Los que somos militantes peronistas realmente nos duele que los que se hacen llamar dirigentes y hasta el día de hoy son mis pares estén más preocupados por rosquear con la Intendenta para tratar la destitución del Presidente del Consejo del partido y de algunos secretarios entre los cuales me encuentro. Están más preocupados por eso que por otras cosas que realmente en nuestro distrito hoy nos afecta. A nosotros nos duele que los comerciantes no puedan abrir sus cortinas y que estén pasando grandes necesidades, que se promueva con eso una gran cantidad de desempleo a futuro y a presente. A nosotros nos duele que el hambre esté cada vez más a flor de piel de los más vulnerables y también llegando a la clase media, la verdad que a nosotros nos duelen otras cosas, que la gente se siga enfermando todos los días, nos duele que la Intendenta haya echado a un montón de compañeros municipales y que nadie haya hecho nada, que nadie haya levantado la voz, que los sindicatos se hayan callado la boca con un signo total de complicidad. La verdad que nos duele que la inseguridad nos siga acechando a cada uno de los que vive en Moreno, todos los días tenemos hechos de inseguridad cada ver peores, nos duele que los vecinos digan que somos todos iguales que claramente no es así. Somos un montón de compañeros y compañeras, vecinos y vecinas que tratamos de nuclearnos y cada vez somos más, queremos que todos lo que pensamos parecidos y queremos el bien común de la comunidad de Moreno, y queremos utilizar esta herramienta de transformación que es la política para mejorar la calidad de nuestros vecinos y vecinas. Algunos creemos en el traspaso generacional y lo veníamos trabajando firmemente y no seguir bajo la conducción de algunas personas que se hacen llamar cuadros políticos, que a mí entender ya deberían estar colgados en alguna pared de un museo cercano porque la verdad que hace rato se tendrían que haber retirado y no seguir degradando, denigrando y mostrando lo peor de la política.

En este juego partidario, el PJ local muestra que la unidad tiene hoy dos bloques enfrentados

Lo que venimos del peronismo la verdad, cuando cumplimos 18 años hacemos dos cosas, nos sacamos el registro y nos afiliamos al Partido Justicialista. Habría que ver si todos cumplen con esos requisitos y la verdad que habría que dejar de usar a Perón y a Evita para seguir mendigando algún puestito en el municipio y por último, le quiero decir a los compañeros y compañeras y a todos los que nos sentimos peronistas que el año que viene habrá elecciones y los que realmente sean afiliados y que estén en condiciones para presentarse en la elección nos vamos a ver ahí y el que gana va a conducir el Partido Justicialista, no podemos permitir una destitución de nadie y no podemos permitir que se rompa el partido por algunos intereses personales.

Taborda, cuando usted dice que hay personas que se deberían retirar y los cuadros tienen que estar colgados en una pared o en un museo ¿a quién se refiere?

Hay gente que hace 20 años que no hace política, que lo único que hace es sentarse en un cafecito a charlar y rosquear, hay gente que hace 30 años está retirado y la verdad ¿para que la queremos en la política? Es gente que le hace daño a la política. ¿para qué vamos a dar nombre? Sabemos quienes son. A mí me duele que le sigamos dando entidad a ese tipo de gente, que envuelven a los más jóvenes que recién comienzan con todas las ganas, capacidad y fuerza y en el lugar de formarlos es destruirles la cabeza y solamente presentarle la opción que a través de la política podés tener un puesto de trabajo. Eso no es la política.

En el documento que seguramente leyó hay un acompañamiento a partir del triunfo de Mariel Fernández, que es un voto legitimo de la mayoría de la población de Moreno, no se plantea la conducción del PJ ni el acompañamiento obsecuente sino ser partícipe de un programa o plan de gobierno. Esto es Peronismo de Todos, pero ustedes como Moreno de Todos sacó, tiempo atrás, un comunicado super crítico de la gestión de Mariel Fernandez, ¿cómo juegan estas dos variantes siendo muchos integrantes del Consejo del PJ?

La verdad que hasta hace poco pensábamos todos iguales, evidentemente, algunos intereses personales empiezan a cambiar la forma de pensar de los dirigentes o lo que se hacen llamar dirigentes porque pensábamos todos iguales, éramos muy críticos de la gestión y desde ya que íbamos a tratar de acompañar y nos pusimos a disposición, hemos intentado que la Intendenta de Moreno se acerque a la casa del partido porque la hemos invitado de todas las maneras posibles, por nota, por invitación y demás, nunca se dignó a acercarse. La verdad que algunos compañeras y compañeros organicen una reunión con la Intendenta de Moreno para ponerse a disposición, ya lo hicimos en el mes de octubre para lo que necesite porque somos peronistas y nos pusimos a disposición pero no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo, o que no vamos criticar lo que esté mal, por supuesto que cuando tengamos que acompañar lo haremos y cuando tengamos que poner el hombro también, pero no estamos para rendir pleitesía a nadie. La Intendenta se tendría que haber acercado a la casa del partido como corresponde y no ir como monigotes al salón latino a rendir pleitesía.

Un punto final, es mirar la carta orgánica del PJ y si ahí encuentran un elemento que los lleve a un desplazamiento del Presidente y que asuma quien debe asumir, que podría ser Sandra Cruz, eso para ustedes ¿es destitución también?

Por supuesto que es destitución, si uno empieza a buscar en la Carta Orgánica es muy difícil que haya un elemento, al menos hasta el día de hoy, no hay un elemento legal para destituir al Presidente, la verdad yo creo que esto sería un golpe institucional y la verdad que estamos un pocos cansados, ya tuvimos la experiencia con el Consejo Escolar y no nos fue bien, pero veníamos de un gobierno como Cambiemos y quizás puede ser entendible, ahora un golpe institucional al PJ no lo vamos a permitir de una manera u otra, estamos parados firmemente para que eso no ocurra.