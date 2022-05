Un gremio municipal le pide a Mariel que vea la realidad

SOLICITUD DE REAPERTURA URGENTE DE MESA PARITARIA –

Con la firma de todos /as integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno, se presentó hoy la nota – demanda, por la erosión de los sueldos municipales, a partir de los índices inflacionarios. Requieren a la Intendenta de Moreno que adelante la Mesa Paritaria que por acta (firmada) quedó prevista para el 14 de septiembre. Mercaderías y servicios, con la proyección calculada, hacen que los salarios municipales no tengan la capacidad de afrontar las necesidades básicas. En otras palabras o frase, el poder adquisitivo no resiste el embate.

Adelantamiento de la Mesa Paritaria para tener «salarios reales».