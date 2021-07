«Un jubilado /a debe saber que tiene diez días para rechazar un préstamo que encubre la estafa electrónica»

Las estafas electrónicas tiene un blanco hiper vulnerable: jubilados /as. Desde la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos el ingeniero Ricardo Vago demuestra el modus operandi, el seguimiento que se realiza cuando la maniobra se comete y el trabajo que se emprende contra un sistema bancario y financiero: «En el año 2011 hubo recomendaciones del Banco Central pero recién en 2021 esas recomendaciones se convirtieron en obligaciones, cuando uno va con una tarjeta de crédito a comprar un bien importante, cuando el monto es grande, dice “consulte telefónicamente”, entonces, lo obligan a llamar a la tienda para ver si el que está comprando es realmente el titular. Pero esa es plata que le prestan y que es plata del negocio, en cambio cuando este mecanismo de tocando un botón aparece un préstamo, que desaparece a las 24 horas o en el mismo día, el jubilado que no sabe primero que en los 10 primeros días él puede rechazar este préstamo porque no le gusta, porque es trampa, o porque no es trampa, después, el call center del banco, dice engaños burocráticos para patear el tema y que tema siga.

RICARDO VAGO / PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES

A los 10 días, jubilado y jubilada, no hace objetivamente una acción de rechazo, salió ese préstamo

Salió ese préstamo y lo que tiene la posibilidad de retirar hasta cierto dinero por día, si lo descubre, puede llegarlo a parar antes. Ahora, nosotros tenemos casos de haber logrado, a partir de presentaciones correctas, utilizando las nuevas reglamentaciones que ha puesto el Banco Central, de incumplimiento de los bancos en cuanto a la responsabilidad que tiene de chequear, que la cuenta no es nueva, que los montos sean acordes y ahora, están poniéndose mucho más fuertes en los controles. Ahora, siempre hay que ir a la fiscalía, no creer en el call center, hay un responsable ante el Banco Central, de cada banco, que es el responsable de la atención al cliente, un titular y un suplente por cada banco, esa es la única persona habilitada por mail para contestar legalmente por el banco.

Si un jubilado o jubilada se encuentra que le otorgaron un préstamo porque clickeó mal, o no lo quiere, que vaya a fiscalía, sería lo mejor

Primero que lo rechace, después si le han sacado la plata, que vaya a fiscalía, después que con alguna asociación de usuario o con algún abogado, establezca una relación de reclamo ante el titular del Banco Central que tiene su entidad bancaria, un titular y un suplente, esas dos personas son obligadas a cumplir la normativa y a no mentir. Nosotros estamos atendiendo esto y desarrollando propuestas con el conjunto de asociaciones para que realmente el Banco Central, cumpla su función. En el año 2011 se pusieron las recomendaciones, las recomendaciones fueron obligaciones hace aproximadamente 3 semanas o 15 días, entonces, cada día que pasa cuando uno ve un hecho tramposo en tu caja de ahorro, un préstamo, vas alejándote de la clarificación de la anulación. Reclamá, no le creas al call center, reclamá.

¿Tiene que ir al banco presencialmente o tiene que llamar por teléfono y pedir hablar con el representante del Banco Central de la República Argentina?

Acá está la enorme dificultad. Para comunicarte tenés que hacerlo vía mail, con una persona que aparece en un listado, en el Banco Central…

¿Está hecho para que no se controle? Si tiene que una persona, en un mail, encontrar al responsable, todo es tiempo y lo burocrático lo pasa por encima, entonces puede pagar para no tener más problemas, y así se consuma la estafa

Porque está preparado, los muchos órganos de control son un como sí. El año pasado con los reclamos a partir de los descuentos de la IFE, la primera resolución del órgano de control del Banco Central fue en respuesta a nuestro reclamo en mayo del año 2020. El número 1, que después motivo de la multa en enero de este año para el Patagonia. Entonces, ante una situación de estafa realmente, porque está la estafa del monto que le deben, que sacó, pero después están los intereses comprometidos con la firma.

Entonces lo que recomienda la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos es actuar ante una posible estafa dirigiéndose a la justicia

No creer ni en el call center, y las visitas al banco también es burocrática y patea, lo que pasa es que es un antecedente en el reclamo a través de lo presencial. El reclamo presencial, sigue siendo un entretenimiento, pero a los fines de demanda posterior tiene un valor.

Que vaya al banco si puede, porque estamos en una pandemia, que trate de obtener un papel y después se vaya a fiscalía

Sería así y vaya a fiscalía, después trate de conectarse con la seriedad que tiene el compromiso asumido, cada día que pasa consolida más la aceptación de la estafa, como si realmente lo hubiese aceptado el dinero y se puede revertir si se actúa rápidamente, se puede revertir. Nuestra Asociación ofrece asesoramiento gratuito, hay otras y por supuesto pueden consultar a abogados porque los montos comprometen muchas veces cuatro, cinco, seis años, con el 30, 40% del ingreso. Es buena la política actual de chequear, el banco tiene la obligación de chequear en doble control el botón y después tiene que consultar de alguna forma si el titular apretó el botón. Esto es lo que se está tratando, ante la multiplicidad de estafas, pero, recordemos al usuario, no nos quedemos con la palabra del call center ni del empleado bancario.

