Un kilo de cartón = 100 gramos de pan, la pobreza y las ruedas de la crisis

Alcanzaría con la intención de mirar y comprender que los carros, sin tracción a sangre, recorren las calles del distrito. Geografía social de la crisis tutelada, utilizada como alimento cuando en la mesa faltan derechos básicos.

Jorge es cooperativista – cartonero. En su bicicleta llega a Moreno a buscar la materia que luego será vendida. El bolsón más grande que tiene su carro adaptado al móvil tiene una marca «El Sueño». Punto de partido para la entrevista:

Jorge, ¿cuál es tu sueño?

Es seguir con esto acá en la cooperativa y seguir adelante, luchar con esto.

Has visto muchas crisis, ¿la de hoy qué tiene en particular, de diferente?

Todo aumenta, las cosas están caras, la carne está todo caro, por día acá se ganan 1500 pesos pero bueno, yo junto toda la semana, en la semana voy y entrego, ya se suma una moneda más.

¿Vos tenés en la cooperativa un Potenciar, contraprestás servicio pero a la mañana salís?

Hago esto en la mañana, después voy al depósito cuatro o cinco horas.

¿El depósito es donde se clasifica?

Todo, de toda clase de cartón, plástico, fierro, chapas.

¿Después eso quién lo vende?

Lo llevamos al depósito, que después lo compra y lo vende a uno más grande, sacan todo, lo viene a buscar el camión o lo sacan ellos y lo llevan.

Por esa venta, ¿recibís algo?

No de la cooperativa no, son 18 lucas nada más por mes.

Estás por debajo de la línea de indigencia

Claro.

¿Cómo se compone tu familia?

Mi señora y las tres nenas

¿Para qué alcanza mil pesos hoy?

Para nada, te digo la verdad para nada, vas a comprar un kilo de carne y son mil pesos. Por lo menos esto te salva en algo.

¿Laburo formal buscaste?

Sí, yo trabajaba en la construcción pero como estoy en la cooperativa lo dejé.

Elegís esto

Elijo esto, esto es más tranquilo

Vos que andás en la calle, en la bicicleta, buscando los cartones de un supermercado acá en Moreno, ¿Qué ves de la pobreza?, ¿En dónde notas que hay pobreza?

Hay mucha gente con esto, la gente está buscando todo esto, vos ves en la calle hay un montón de carros, aumenta mucho esto.

Vos viviste el 2001, tenés 50 años de edad, estamos en 2022, estamos a 20 años de aquello, ¿encontrás parecido algo igual?

No, ahora cambió mucho para mejor. Tenés que estar muchos días para juntar un bolsón, mucha gente camina todo el día para hacer dos mil, tres mil pesos y no le alcanza. Me levanto a las 6 de la mañana, tomo unos mates tranquilo y después salgo.

Ahora llegás, entregás esto y ¿te pagan?

Esto lo cobro ya, si entrego ahora me lo pagan ahora, pero sino yo lo junto por semana.

¿El kilo de cartón cuánto está?

A 24 pesos, ni para un cuarto de pan nos alcanza.