LA PROVINCIA Y ESCUELAS A LA OBRA EN MORENO –

Termina el feriado de carnaval y arranca la cuenta regresiva. Año lectivo 2020 y aporte solidario para recuperar los derechos perdidos. El Ejecutivo nacional presenta en Moreno el plan social más ambicioso, cooperativistas en plena intervención de cara al mundo laboral por venir; pintan escuelas (veinte compañeros /as por edificio) para llegar con un cierto embellecimiento al 2 de marzo. Al mismo tiempo el Ejecutivo provincial lanza el programa Escuelas a la Obra con tres puntos básicos para evitar el riesgo de inicio. Antes del diario del lunes, Desalambrar tituló un artículo y publicó el listado de las escuelas de Moreno donde los tres puntos fueron conquista del Comité de Crisis:

En los últimos días se acentuó el trabajo de pintura que realizan cooperativistas y militantes de varias organizaciones, incluso concejales /as. Pinceles, brocha, rodillos y pintura, en gran medida se obtuvo por el aporte comprometido de empresas, comercios, sindicatos y vecinos. La planificación de Daniel Arroyo tiene muestras y desarrollo:

El criterio razonable del gobernador es atacar el riesgo de inicio. En nuestro distrito las escuelas presentan dificultades que, tal vez, no se encuadran en los tres puntos del programa Escuelas a la Obra, pero lo que llama la atención es que se elaboró un listado y el Consejo Escolar no tuvo intervención ni puede modificarlo.

Sonia Beltrán, el día en que se conoce la municipalización del Servicio Alimentario, confirma que en el área de Infraestructura, programa Escuelas a la Obra, el Consejo Escolar recibió el listado, nada más: «Se nos otorgó el listado de Provincia y lo que sabemos es que es inamovible cuando hay escuelas que desde diciembre hasta hoy presentan otros problemas y no están en ese listado. No podemos contratar a nadie para que haga los arreglos, lo que hacemos es articular con lo poco que tiene el Municipio. En el mientras tanto de esa nómina de escuelas estamos actualizando datos pero ya hicimos relevamientos. Sucede que hay otra cuestión, Moreno aún no tiene inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura, pero igualmente las visitas se hicieron, el relevamiento con fotos está, pero lo que nos preocupa son situaciones como la Secundaria 36, Secundaria 7, la Secundaria 32 que comparte edificio con la Primaria N° 8, pero desde Provincia no tenemos novedades. Respecto al listado que tenemos deber ser el mismo que te llegó a vos».

Los casos que indica la presidenta del Consejo Escolar y los datos que existen. En la Avocación que concluyó el pasado mes de diciembre, la Secundaria N° 36 tenía planificado «movimiento de suelo, albañilería, revestimiento, carpintería y otros». Hubo un presupuesto calculado en 3 millones de pesos pero sólo se ejecutaron 430 mil pesos.

Secundaria N° 7: Electricidad, cielorraso, membrana, mampostería, instalación de gas, refuerzo olímpico, alambrado torniquetes. Presupuesto de obra 6.700.000 pesos pero fueron 5.083.122 pesos lo ejecutado. En la semana previa al inicio de clases la escuela no tiene electricidad ni agua.

