Es la presidenta del cuerpo colegiado que en su etapa de normalización sostiene las partes o dos bloques divididos. Las cinco manos del Frente de Todos permite sesionar, votar las disposiciones, sin dejar de lado que hasta el jueves la Provincia no había elegido al Director /a de Consejos Escolares. Sonia Beltrán llama a los «compañeros consejeros que no se hicieron presentes el día de la jura». Motiva el llamado: «No terminamos de definir las vocalías y lo que reglamentariamente corresponde a las sesiones, eso nos traba en la toma de decisiones, no tenemos el quórum».

Con los cinco presentes y tu voto pueden hacerlo, el Consejo puede funcionar aunque no sea lo adecuado

No es lo adecuado porque si hablamos de un bloque de trabajo y de compañeros, más allá del espacio del que vengamos. Se usó como bandera el derecho de los pibes/as y al momento de hacerse cargo y organizar, después de un Consejo Escolar intervenido, la ausencia marcó una dificultad. No nos traba en cuanto a gestionar, los cinco que estamos yendo estamos trabajando a full y con mucha alegría de estar donde estamos, pero las cuestiones burocráticas se atrasan. Si hay una estrategia no lo sabemos, pero esperamos que se presenten cuanto antes para empezar a trabajar.

Las escuelas de Moreno necesitan de discusiones maduras, serias y profundas, claro que tienen que ir los consejeros pero no es lo central.Te pregunto ¿qué se va a hacer en enero y febrero para reducir el riesgo de inicio?

Hay riesgo de inicio, con Mariel venimos trabajando desde que se conformó la lista, lo sé cómo gestión de directora que el riesgo de inicio se trabaja desde octubre. Estamos pidiendo la colaboración de toda la comunidad porque esto es entre todos/as por lo que hay que hacer, hay ciento y pico de establecimientos que necesitan soluciones inmediatas.

Si lo burocrático se traba, ¿cómo se destraba?

Estamos solucionando cuestiones inmediatas donde no son necesarias las sesiones, las demandas de agua, cocinas cerradas por pérdidas de gas, hay gente que trabaja en el Consejo Escolar. Es impresionante el dinero que se debe, el día 26 fueron citados fehacientemente los consejeros para que asistan, una extensión de la sesión preparatoria. Podemos entender que no quisieron exponerse a una jura pública como lo hicimos nosotros, pero se podría haber hecho adentro y que cada uno determine si se queda o no. En la preparatoria eran una cosa y el viernes no aparecieron. Llamamos a la reflexión, al tener el empate, ganamos por porcentaje de votos en las últimas elecciones, pero ellos son militantes hace años, su responsabilidad como figuras públicas y asumiendo un cargo, un desafío importante, tienen mucha más experiencia.

No me extraña, hay una fragilidad al momento de debatir, nos quedamos en lo cosmético. Se tiene que explicar si los 600 millones de pesos, más los millones del Municipio, garantizan los 3 puntos básicos, y si así las escuelas están aseguradas. Si eso está seguro, vamos a discutir los 9 que nos faltan, entre ellas el agua. No estamos hablando de presupuestos sino de lo que ocurre con nuestros niños. Hay un costo por no ir, pero ellos deberán explicarlo o no.

Hoy tuvimos reunión del Comité de Crisis y explicábamos a las comunidades y a los referentes de distintos espacios que va a seguir estando el espacio mientras tenga funcionalidad, hoy era necesario a modo de presentación aunque ya nos conocemos, en el marco de lo que vamos a hacer en enero y febrero, explicar estas cuestiones que no podemos decidir aunque nos estemos ocupando.

¿Qué pasa con Infraestructura?

El relevamiento lo estamos haciendo, el cargo no podemos definirlo porque no están todos.

¿Si no hay definiciones no hay acciones concretas?

Se tendría que haber definido en la sesión anterior, nos estamos ocupando de todo sin tomar decisiones.

Sonia Beltrán es la presidenta, Nair Gómez es el tesorero, María González está en Secretaria y Liliana Ojeda es la vicepresidenta, son cinco, ¿a alguien de la oposición le corresponde SAE e Infraestructura?

Cuando estábamos definiendo el tema de las áreas uno de los consejeros se levantó y se fue por una cuestión personal, no pudimos terminar, no hemos definido ninguna, estamos trabajando las respuestas. Por cuestiones de fondo, hay temas legales y estuvimos haciendo los trámites en La Plata, eso lleva un tiempo que escapa a nosotros, está en camino el registro de las firmas. Hay direcciones que están sin personal todavía y no nos pueden decir que va a pasar con SAE, o las actualizaciones de Recursos Humanos, hasta hace horas no estaba definido el Director General de Consejos Escolares, eso hace que los compañeros tampoco puedan decirnos mucho.

¿Cuál es el rol de la comunidad?

Fundamental, vamos a hacer transparentes, vamos a pedir una auditoria de las cuentas ni bien tengamos todo habilitado legalmente, vamos a hacer una reunión con autoridades de Jefatura Distrital, Inspectores, representantes de los barrios, para que sepan lo que hay, donde arrancamos.

Las escuelas ediliciamente deben estar mejor y debe ser explicado. Cuando se cumplió el primer año de la muerte de Sandra y Rubén se dijo que se habían logrado cosas a partir de ellos, el logro tiene que ver con que derechos que antes no teníamos de escuelas seguras. Es importante el trabajo de todos, ¿qué pasa si La Plata no envía lo que se necesita y SUTEBA le dice a Sonia te estoy reclamando? ¿Los limites los pones vos diciendo “estoy acá como presidenta del Consejo Escolar y no como delegada gremial?

Si, tiene que ver con el compromiso, adquirir esta responsabilidad es para garantizar los derechos y lo asumimos con mucha felicidad.

Si no concurren los consejeros escolares de Juntos por el Cambio y Vera Chávez, ¿se los puede sancionar?

Si, está por reglamento. Hay una normativa que expresa que a la tercera ausencia sin aviso se puede sancionar y hasta expulsar. Luego de la muerte de Sandra y Rubén hemos sostenido la continuidad gracias a la comunidad que se puso al lado de los docentes. Los compañeros docentes y auxiliares hemos sentido mucha persecución estos últimos 4 años, no solo por pertenecer a un sindicato sino por opiniones o no estar de acuerdo con el gobierno que se fue. El colectivo de directores de todos los niveles se expuso a perder el puesto de trabajo y la comunidad nos defendió, por eso debemos respetarla y trabajar con ellos. Me van a juzgar por lo que hagamos. Podremos hacer en tanto logremos pedirle a la Provincia los medios necesarios, estamos devastados y ellos conocen la situación, íbamos a algunos edificios y al decir que somos de Moreno respondían “¡Ah! ¡Moreno! ¡Pasen! Eso nos abre puertas para pedir la creación de escuelas y jardines, hay más o menos cinco mil niños que no tienen vacantes, tenemos un crecimiento demográfico que obliga a la creación de escuelas dignas y no de poner aulas móviles. Si en la Provincia no tenemos respuestas encabezaremos las marchas para que nos las den.