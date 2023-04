Un llamado con peso y sustancia

Una larga fila copaba la vereda, tomando la curva hacia una de las avenidas principales de General Rodríguez.

La plaza, que convive con el ferrocarril, es testigo de un movimiento que asiste al llamado – convocatoria de Diego Escobedo, funcionario municipal, máximo dirigente de La Cámpora en el distrito.

Justo enfrente de su local partidario fueron emplazadas las mesas que reciben a personas de todas las edades quienes dejan su nombre y DNI, aguardando ser beneficiadas con la entrega de una computadora.

Esa herramienta tan esencial en este tiempo histórico de hiper conexión es parte o fruto de las donaciones empresariales que acompañan a Escobedo, el hombre que caminó hablando con las familias que aceptaron su llamado.

¿Qué concepto tiene esta actividad que congrega a un gran número de personas, cerca de 1000?

La idea es poder llevar a cada vecino /a y darle una herramienta. Ya hicimos anteriormente entrega de computadores en colegios (turno noche) y también a emprendedores, pero el concepto que tiene ahora es más masivo. El número que mencionás es correcto, de personas que se anotan. Lo que buscamos, tratando de ser lo más justo posible, es acercar esta herramienta a quienes argumenten tener la necesidad de contar con una computadora…

Como puede leerse que es el Estado o el Estado de Escobedo, ¿de dónde obtenés las computadoras?

Es una donación de privados, como ocurrió antes con estufas o toneladas de merluza, Son quienes apuestan y acompañan porque saben que nosotros le llegamos al vecino de una manera ordenada, organizada y transparente, pero además son los que apuestan a que nosotros tengamos la posibilidad de dirigir, en algún momento, los destinos de General Rodríguez.

Termina la inscripción, ¿como sigue el procedimiento y la selección de beneficiarios /as?

Recorremos todas y cada una de las viviendas y hacemos una especie de encuesta con un sistema de ponderación para entregar la computadora, tendiendo que sea lo más justo dentro de la injusticia porque no contamos para entregar a todos /as, algo que por supuesto se les aclara a quienes se inscriben…

Esto no es una base de datos para la campaña electoral

Es un relevamiento que se apoya en el trabajo diario de ir a los barrios, visitando a vecinos /as para ver en qué podemos ayudarlos. También nos es útil para saber lo que necesita cada barrio de General Rodríguez por cada uno tiene su particularidad e identidad. Este es un concepto que lo venimos trabajando hace diez años, es el saber la realidad que tiene y vive cada vecino, porque cuando nos toque gobernar tendremos la realidad genuina de nuestro querido pueblo y desde ahí intervenir para resolver todos y cada uno de los problemas. Yo no sé que le están pidiendo hoy al gobierno municipal, lo que si sabemos es que nosotros no esperamos que vengan a buscarnos.