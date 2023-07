«Un militante de Mariel Fernández no nos dejaba entrar a Catonas, lo cuento porque no se puede naturalizar la violencia»

PASO 2023 –

La caravana del Poder Popular y Comunitario, una expresión de campaña que se amalgama con la historia de El Culebrón Timbal, recorre los barrios. Pre candidatos /as pernoctan en ese móvil que arriba las localidades con la propuesta cultural, recreativa, lúdica, sosteniendo la propuesta de la Lista 4 Celeste y Blanca de Unión por la Patria, Eduardo Balán pre candidato a la Intendencia.

En la bitácora de la caravana, la brújula marcaba Las Catonas. Los móviles salieron de Villa Angela con la alegría que representa haber obtenido la lista, competir con las herramientas que salen de lo común. Pero al llegar a uno de los ingresos que tiene el Complejo Las Catonas emerge un problema. Se acerca una persona que «les informa que no pueden ingresar al barrio». Esos minutos de tensión grafican lo que significa la «territorialidad o la propiedad de los territorios».

Hugo Mitetiero, precandidato a concejal por la Lista N° 4 Celeste y Blanca de Unión por la Patria, le responde a quien le «anunciaba que la caravana no estaba autorizada o permitida» que «iban a pasar para realizar un evento en la plaza, para los pibes /as», indicándole a la persona que la estaban filmando.

La tarde se plagó de preguntas y temores. La actividad ya estaba atravesada por una explícita demostración de fuerza.

Anahí Sanchetta, militante, cuadro político y primer pre candidata a legisladora comunal, habló con Desalambrar: «Nuestra caravana de Poder Comunitario, la Lista 4 de Unión por la Patria, vino a Catonas a hacer una actividad que es pasar música, interactuar con chicos y chicos de este barrio, pero tuvimos un inconveniente en el ingreso porque un militante de la Intendenta Mariel Fernández no nos dejaba entrar y lo hizo de una manera muy violenta. Es una lástima que estas prácticas se sigan ejerciendo».

¿Cuál era la razón o el argumento para impedirles el ingreso al barrio?

Ninguna, solo decían que el barrio era de ellos. Nuestra caravana es el carromato, un muñeco que es lo que viene a representar nuestra campaña que es bastante inusual y artesanal porque no tenemos la estructura que si poseen las otras dos listas de Unión por la Patria.

Afuera del barrio quedó el camión que lleva un cartel con la imagen de los candidatos /as, el número de lista porque queremos dar a conocer otra alternativa, nuestra propuesta.

¿Ocurrió algo parecido en los otros barrios donde llegó la Caravana?

No, es la primera vez que nos pasa y todavía estoy bastante sorprendida y angustiada. Estas prácticas violentas no son buenas, nosotros no creemos en esa forma de hacer política. Sentimos que hay otras maneras y formas de hacer política pero es cierto que hay mucha violencia política y por eso decidimos contarlo, no naturalizarlo como si se tratara de algo folclórico. La política no tiene que ser violenta aunque muchos la entiendan así.