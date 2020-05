0 shares







EL EX PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE ANTICIPA UN DEBATE INSITUCIONAL… Y POLÍTICO –

Horacio Chiqué, concejal de Puebla en el Frente de Todos, toma el papel de cuadro de Infantería en el campo de batalla que la política elige y define. Por haber cumplido funciones en la parte alta del Concejo Deliberante, sabe que todo lo concerniente a la tarea diaria y en sesiones es de ineludible competencia. Por ello no titubea en señalar a Araceli Bellota, como la principal responsable de habilitar el ingreso de público el jueves 14 de mayo.

Parado en esa línea, dispara anticipos de grueso calibre: «En principio, te digo con sinceridad, tengo cierto tipo de indignación con las declaraciones de la Presidenta del Concejo Deliberante porque insinúa de alguna manera que fuimos los concejales los que asistimos a una reunión convocada por Camioneros, y a su vez dentro de ese mismo plantea casi que pregunta porqué iríamos, como que los concejales deberían pedir permiso para hacer algo a la presidenta, que está muy confundida. Ella fue puesta ahí por nosotros y que a su vez no le debemos ninguna pleitesía, nosotros nos podemos reunir con toda la gente que queramos. Por otro lado, como publicó Desalambrar, Camioneros lo que veía en la ordenanza que presentó la Intendenta que no fue aprobada, es un montón de baches lo cual ellos creían que por ahí se colaba la precarización laboral y eso es tan así que no solamente lo dice el Secretario Gremial sino que a su vez el gremio mando un montón de correcciones que fueron tomadas y que sacaron un montón de artículos justamente porque el gremio entendía que se quería ir sobre otra cuestión que particularmente afectaban la fuente laboral. Por un lado un montón de inexactitudes, por otro lado esta cuestión de querer involucrar a los concejales que fuimos ahí que seríamos los portadores del Covid-19, y ahora, con el diario del lunes cuando vemos la infecciones que hubo en el Concejo Deliberante yo creo que se va a tener que investigar mucho y se va a poner en duda si fue Camioneros quien transmitió el Covid-19, porque si todas las personas que fuimos, estuvimos ahí otras concejalas y concejales que estuvieron más expuestos con el Secretario Gremial (Marcelo Aparicio) más todos los que estuvimos en el recinto, hay una sola concejal infectada, los demás son trabajadores del Concejo y de un área específica. Un montón de estas cuestiones que fueron en torno a una ordenanza que no fue votada, fue ampliada otra, por lo tanto no era una ordenanza que realmente había sido muy trabajada, como nos había dicho en su momento de que esto se había acordado con Camioneros, eso no sucedió y por eso movilizaron. No por consecuencia de que nosotros hablamos con Camioneros es que la Intendenta debió reunirse.

AUDIO 1 CHIQUE

¿Se pone ahora en discusión la función y la figura de la Presidenta con todo lo que está pasando y las consecuencias que va a dejar esto?

Yo creo en particular que hubo varias manifestaciones y cuestiones de la Presidenta, que en un comienzo pensé que eran algunas equivocaciones fortuitas, en el caso mío ella dijo en su momento en una radio, donde no pude tener derecho a réplica, que cuando se desmoronó una parte del techo del Concejo Deliberante era que se había planificado una especie de atentado y esto desde una mala fe, de muy mala persona creer que alguien va a planificar que desde que ella asume se va a caer una parte del techo y que a su vez lo hice yo, que además no iba a estar. Me pareció de muy mala fe. Y después en la sesión del jueves pasado habló de que si teníamos altura moral o no quienes pedíamos que dejen de esconder a la Secretaria de Salud y que venga a darnos explicaciones de lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo con el Covid-19. ¿De dónde se certifica la altura moral? ¿Ella tiene más altura moral que los concejales que fuimos ahí? Por favor, que me diga, vamos y certificamos, pero a partir de esto querer involucrarnos a los que fuimos a hablar con Camioneros. A la pregunta que hiciste, no hablaré por otros que me consultaron, pero cuando volvamos a la tarea legislativa, después de la cuarentena, todo esto se va a tener que poner en discusión.

En este combo que sigue produciendo hechos, está lo de Crónica TV y una denuncia muy fuerte contra la concejal Karina Álvarez, que armó una jugada respecto al tema de la basura para quedarse con dinero de la empresa Trébol, responsabilizándola de los probables casos de coronavirus

Yo no tengo ninguna duda de que eso fue una operación. Me solidaricé con la compañera, es muy feo atacar sin ningún fundamento porque todos los concejales que estuvimos ahí, que fuimos convocados por Camioneros, en ningún momento se habló de empresa, no se habló de absolutamente nada por lo tanto. Calculo lo que estará pasando esa compañera, donde todos la están señalando con el dedo, al decir que fue a tener un rédito económico por esa reunión que fue convocada por muchos lugares. Creo que se pasaron todos los límites pero es muy común de una parte del gobierno de estar buscando a quien echarle la culpa. Pasó con el caso de coronavirus del cumpleaños de 15, que no digo que haya estado bien lo que hizo este chico, pero no podemos acusar con el dedo. Pero hay compañeras concejalas que después de darle negativo el resultado tuvieron que sacar un comunicado porque ya en el barrio la estaban señalando con el dedo, no podemos hacer una caza de brujas.