SE PERMITEN LICENCIAS EN EL OBRADOR ANTE COVID -19

Sólo un contagio activa una decisión que se formula de manera precaria y con un simbolismo no menos importante para los municipales al llamarlos «agentes». Cada partícula agrega interrogantes más abiertos, sin desconocer el trabajo que presta el Secretario del área Gonzalo Galeano y que es reconocido por las entidades gremiales.

Caso positivo de un trabajador municipal de Alumbrado Público, pocas horas después se pega en una pared la propuesta ejecutiva. Papel blanco con letras negras, sin firma ni sello, OFRECE u OTORGA licencias a quienes quieran tomarla por COVID -19 (sic).

Ese cartel instala una duda importante, ¿qué pasó en el Obrador y qué proyecciones existen?

Ariel González como Secretario de Asuntos Gremiales de SITRAM, analiza el mapa, cuadro y construye una radiografía: «Entre ayer y hoy tuvimos casos, uno de un familiar de un compañero, y a última hora de ayer salió una publicación de un trabajador municipal donde deja claro que le dio positivo y estuvo, la semana pasada, en contacto con compañeros /as de algunas oficinas del Obrador municipal. Hablé con compañeros de Alumbrado Público y luego llamé al Secretario (Galeano) y me dijo que iba a instruir a los encargados de distintas áreas para dar las licencias. No quiero polemizar ni caerle a nadie, pero vos sos testigo que nosotros veníamos planteando una serie de puntos y que esto se iba a poner peor y que había que estar a la altura de las circunstancias. El gobierno, nacional y provincial, están por anunciar un fase más rígida, de mayor control, no puede ser que en el Estado municipal se esté trabajando casi de manera normal. Creo que hay que ser prudentes porque están expuestos los trabajadores /as pero también los núcleos más cercanos, entonces hay un caso positivo de un compañero y se tienen que activar los protocolos».

La forma de comunicar es importante, en momentos donde lo simbólico parece tener más fuerza que lo real. Si se cuelga un papel en el Obrador que dice que los agentes pueden pedir licencia, esa forma produce un distanciamiento que no es buena para este tiempo

El término agente es retroceder veinte años, tiempo de lucha que nos llevó derogar una ley inconstitucional. Ahora tenemos nuestra ley y el Convenio Colectivo de Trabajo. Creo que el discurso es importante para comunicar. Luego, pegar un cartel es como que todo queda a criterio de cada uno, y lo que nosotros sentimos en estos meses es que las presiones están. Fuimos considerados esenciales, pero aclaro algo que dije hace tiempo, las tareas son esenciales, lo que tenía que garantizar el Estado durante todo esto tiempo era garantizar las tareas esenciales con la menor cantidad posible de trabajadores /as, y ahí me parece que confundimos los términos porque siempre llevan las discusiones a la línea legal. Las tareas son esenciales no las personas, y ahí me parece que se falló un poquito, esperemos que no sea tarde.

¿Porqué la licencia queda a criterio del trabajador /a y no es una decisión política de cerrar el Obrador si desde que comenzó repiten que lo más importante es la vida?

Yo no quiero polemizar, pero desde el principio hay una disputa. Los /as trabajadores /as estamos atravesados por la política, no somos un gremio cualquiera, y han venido cumpliendo tareas distintas agrupaciones como compitiendo para ver cual tiene mayor participación en medio de la pandemia, pero luego necesitan y nos les alcanza porque los que realmente están capacitados son los trabajadores /as municipales. Con esto digo que hubo herramientas para presionarlos a trabajar, pero muchos que aún pudiendo tomar la licencia desde el 20 de marzo siguieron trabajando, y yo no voy a evaluar las razones. Ahora parece que está la licencia en la decisión del trabajador cuando debe haber una orden, una línea sobre lo que hay que hacer. Como Sindicatos bregamos para que aquellos /as que podían tomar la licencia lo hagan, y ahora con este caso les decimos no arriesguen más. Aclaro que nosotros fuimos declarados trabajadores esenciales, aquellos que estaban en las tres áreas específicas, el resto que no eran esenciales o no accedían a la licencia debían presentarse a trabajar, por lo tanto lo que debió hacer el Estado era garantizar lo esencial con la menor cantidad de gente. Por ahí se pasó por encima eso, pareciera que como se paga el sueldo hay que hacerlos ir normalmente sin tener en cuenta los riesgos que corremos ante esta situación que afecta al mundo entero.